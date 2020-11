19/11/2020 - 18:30

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 10 décembre 2020 à 10 heures. Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'assemblée générale devant se tenir le 10 décembre 2020 sont aménagées.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des assemblées et des réunions des organes sociaux et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 et dont la durée d'application a été prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société du 10 décembre 2020, sur décision du conseil d'administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La documentation relative à cette assemblée générale est disponible sur le site internet de la société, www.paragon-id.com, espace Investisseurs, section Assemblées générales. Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 1198, avenue du Docteur Maurice Donat, 06250 Mougins. En particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet.

Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir à un mandataire votant lui-même par correspondance ou donner pouvoir au Président en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ce formulaire sera envoyé aux actionnaires inscrits au nominatif et téléchargeable sur le site de la société www.paragon-id.com, sous l'onglet « Investisseurs », dans la rubrique « Assemblées générales ». Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique « Assemblées générales » sur le site de la société www.paragon-id.com.

Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante [email protected]n-id.fr.

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°133 du 4 novembre 2020. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°139 du 18 novembre 2020.

