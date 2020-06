09/06/2020 - 17:45

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce la signature d'un accord avec ses partenaires bancaires pour l'octroi d'un prêt direct d'un montant de 15 M€.

Ce Prêt Garanti par l'Etat (« PGE ») à hauteur de 90%, qui s'inscrit dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises face à la pandémie de Covid-19 (arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020), aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines conditions. Dans cette hypothèse, la société devra convenir avec ses partenaires bancaires, avant l'issue des douze premiers mois, des conditions de l'extension de cette dette, en termes de coût des intérêts et d'amortissement du capital.

Pour rappel, ces fonds sont strictement réservés à la couverture des besoins en fonds de roulement liés aux effets du Covid-19 et ne pourront donc être utilisés pour la réalisation d'opérations de croissance externe ou le paiement de dividendes.

Aux Etats-Unis, la filiale américaine de Paragon ID a obtenu, un financement de 500 KUSD dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), plan de soutien aux PME pour faire face aux aléas de la crise. Ce prêt est consenti pour une durée maximale de 2 ans, avec un différé de 6 mois. Ce prêt pourrait se transformer en subvention si l'entreprise s'engage à maintenir l'emploi.

Olivier Doye, Directeur financier de Paragon ID, commente :

« Dès les premiers jours de la crise sanitaire, le groupe a immédiatement réagi afin d'atténuer en partie les impacts de la pandémie sur son activité, ses résultats et sa situation financière.

Sur le plan financier, nous avons pris toutes les mesures possibles permettant de préserver notre trésorerie. Je tiens à remercier nos partenaires bancaires pour leur confiance renouvelée pendant cette période difficile et notre actionnaire de référence Grenadier Holdings Plc – holding d'investissement du Groupe Paragon – pour leur assistance dans l'obtention de ce financement.

L'obtention de ce PGE d'un montant de 15 M€ renforce notre structure financière à court et moyen terme et nous dotent de liquidités additionnelles pour préparer la sortie de crise. »

Agenda financier

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20 23 juillet 2020 Résultats annuels 2019/20 27 octobre 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

