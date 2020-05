13/05/2020 - 18:00

Fourniture de cartes de transport sans-contact et de services d'encodage pour le programme LIFE au service des personnes à faible revenu

Poursuite du développement de l'activité Transport & Smart Cities aux États-Unis

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, accompagne l'opérateur du métro de Los Angeles (Etats-Unis) à travers la fourniture de cartes à puce sans-contact personnalisées destinées au programme LIFE.

Paragon ID a été choisi par Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro) pour répondre à leur besoin de cartes de transport. Paragon ID fournit ces cartes pour le programme « Low Income Fare is Easy » (LIFE), qui permet aux personnes à faible revenu de la région de Los Angeles de voyager à tarif réduit sur l'ensemble du réseau.

Parfaitement adaptée à la situation pandémique actuelle et à ses contraintes sanitaires, la solution utilise la technologie sans-contact et permet d'optimiser les coûts avec une carte en support papier.

Les cartes de transport LIFE sont fournies par Paragon ID et leur personnalisation - un encodage sécurisé qui consiste à ajouter des données à la carte (valeur monétaire, trajets, etc.) - est réalisée sur le site de production américain de haute sécurité de Paragon ID, basé à Burlington (Vermont).

Konstantinos Lagios, Directeur commercial & marketing chez Paragon ID, commente :

"Nous sommes fiers de travailler avec LA Metro. C'est un client prestigieux auprès duquel nous avons pu démontrer notre savoir-faire notamment en ce qui concerne les services de personnalisation et d'encodage sécurisé réalisés sur notre site américain, qui a reçu l'approbation du gouvernement fédéral pour son haut niveau de sécurité."

En Amérique du Nord, les solutions Smart Cities (villes intelligentes) de Paragon ID facilitent déjà la mobilité quotidienne des utilisateurs des transports publics dans de nombreuses villes, comme Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Montréal, Mexico, New York, Orlando Philadelphie, San Diego, San Francisco et Vancouver.

Outre les tickets, cartes et services sécurisés associés, Paragon ID a également développé des solutions mobiles de billetterie et de paiement (open payment). Cela permet à de nombreux opérateurs de transport de mettre en place au sein de leur réseau la technologie sans-contact, devenue essentielle pour répondre à la problématique du contrôle d'accès pendant la crise du Covid-19.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec les acquisitions d'AmaTech et Thames Technology.

Paragon ID emploie plus de 750 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

