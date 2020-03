30/03/2020 - 07:00

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre du 1er semestre (1er juillet 2019 – 31 décembre 2019) de l'exercice 2019/20 qui sera clos le 30 juin 2020. Ces comptes semestriels consolidés, arrêtés par le Conseil d'administration en date du 26 mars 2020, ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS

Examen limité S1 2018/19

(6 mois) S1 2019/20

(6 mois) Variation Chiffre d'affaires 50,2 56,3 +12% EBITDA1 2,8 5,3 +87% Marge d'EBITDA1 5,6% 9,3% Charges calculées liées aux paiements en actions - 0,4 Dotations aux amortissements et dépréciations 2,8 3,7 Résultat opérationnel courant 0,0 1,2 Autres produits et charges non courants -0,3 -0,2 Résultat opérationnel -0,3 1,0 Résultat financier -1,0 -1,3 Résultat net des activités poursuivies -1,3 -0,5 Résultat net des activités abandonnées -0,2 -0,0 Résultat net -1,5 -0,6

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La société AmaTech est consolidée depuis le 1er octobre 2018, RFID Discovery depuis le 1er novembre 2018 et Thames Card Technology depuis le 1er novembre 2019.

A l'issue du 1er semestre 2019/20, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires de 56,3 M€, en progression de +12%. Au cours de la période, Paragon ID a acquis la société Thames Card Technology, renforçant son activité Paiement en particulier sur le marché de la carte à puce au Royaume-Uni.

À périmètre constant, la croissance organique à taux de change constants ressort à +7%. En intégrant la performance de Thames Card Technology, la croissance organique pro forma1 s'établit à +8%.

Progression de +87% de l'EBITDA au 1er semestre 2019/20 : marge d'EBITDA de 9,3%

Porté par cette solide croissance semestrielle et la montée en puissance de l'activité Paiement, l'EBITDA s'est établi à 5,3 M€ au 1er semestre 2019/20, en forte progression de +87%.

L'application de la nouvelle norme IFRS 16, entraînant le reclassement des coûts de location vers les amortissements et dépréciations, a eu un impact positif de 0,6 M€ sur l'EBITDA du semestre.

La marge d'EBITDA du 1er semestre 2019/20 s'inscrit à 9,3% du chiffre d'affaires (8,2% hors impact IFRS 16).

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations (3,7 M€) et des charges non décaissables (0,4 M€) liées aux paiements en actions (plans de bons de souscription d'action (BSA) et d'actions gratuites), le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,2 M€ au 1er semestre 2019/20, contre 45 K€ un an plus tôt.

Les autres produits et charges non courant se sont élevés à -0,2 M€ (vs. -0,3 M€ au 1er semestre 2018/19), incluant notamment les honoraires liés à l'acquisition de Thames Card Technology.

Le résultat opérationnel ressort à 1,0 M€ (vs. -0,3 M€ au 1er semestre 2018/19).

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,3 M€, dont -0,4 M€ de charge d'intérêts liés à la dette obligataire convertie en actions en février 2020, le résultat net part du groupe s'établit à -0,6 M€ sur le 1er semestre 2019/20, contre -1,5 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2019

A l'actif du bilan, les actifs non courants s'établissaient à 89,7 M€ à fin décembre, en augmentation sous l'effet de l'intégration de Thames Card Technology depuis le 1er novembre 2019 et de l'application de la norme IFRS 16 (droits d'utilisation).

L'évolution des créances clients et des stocks témoigne également de l'intégration de Thames Card Technology. A périmètre constant, les créances clients et les stocks se seraient inscrits respectivement en recul de -2,3 M€ et -0,7 M€ sur le semestre, témoignant des efforts en termes de recouvrement des créances et d'optimisation des stocks.

La trésorerie disponible était de 4,8 M€ au 31 décembre 2019, en repli par rapport au 30 juin 2019 principalement du fait de l'acquisition en numéraire de Thames Card Technology.

Au passif du bilan, les capitaux propres de Paragon ID s'élevaient à 28,0 M€ au 31 décembre 2019.

Les dettes financières s'inscrivaient en léger recul, à 15,5 M€ à fin décembre contre 16,3 M€ à l'issue de l'exercice 2018/19.

Les emprunts auprès des parties liées étaient stables à 38,7 M€ à fin décembre 2019, avant la conversion de 10 M€ d'obligations convertibles par Grenadier Holdings Plc., en février 2020.

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette2 de Paragon ID s'établissait à 10,7 M€ (hors emprunts avec les parties liées), représentant 38% des fonds propres.

Renforcement du bilan de Paragon ID postérieurement au 31 décembre 2019

En février 2020, Paragon ID a annoncé le renforcement de son bilan à travers (i) une augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 0,5 M€, et (ii) la conversion par Grenadier Holdings Plc. des obligations convertibles (OC) d'une valeur de 10 M€.

Ces deux opérations, réalisées au prix de 35 € par action nouvelle émise, ont permis de renforcer le bilan du groupe, en allégeant sa dette de 10 M€ et en renforçant ses capitaux propres de plus de 10,5 M€. En outre, la conversion des OC va éteindre les charges financières liées à cet emprunt obligataire, qui s'élevaient à 0,8 M€ sur l'exercice 2018/19 et 0,4 M€ au 1er semestre 2019/20.

Consécutivement à ces opérations, la dette auprès des parties liées est désormais ramenée à 28,7 M€, constituée d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et de 18,7 M€ d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement de Paragon ID, dont 10,3 M€ via un emprunt remboursable in fine à échéance juin 2026.

Post opération, sur la base de la situation au 31 décembre 2019, la dette financière nette2 de Paragon ID ne représentait désormais plus que 26% des fonds propres.

En M€ - Normes IFRS

Examen limité 30/06

2019 31/12

2019 31/12

2019

post conversion En M€ - Normes IFRS

Examen limité 30/06

2019 31/12

2019 31/12

2019

post conversion Actifs non courants 77,3 89,7 89,7 Capitaux propres 26,2 28,0 38,5 dont Goodwill 49,7 51,6 51,6 Dettes financières 16,3 15,5 15,5 Actifs courants 31,9 34,9 34,9 dont Emprunts bancaires 9,1 9,1 9,1 dont Créances clients 10,4 11,2 11,2 dont Découverts bancaires 4,8 2,9 2,9 dont Stocks 14,3 15,1 15,1 dont Dettes d'affacturage 0,1 2,2 2,2 Trésorerie 8,6 4,8 5,3 Emprunts parties liées 38,8 38,7 28,7 Dettes locatives 0,9 5,4 5,4 Dettes fournisseurs 23,1 25,1 25,1 Autres passifs 13,4 16,6 16,6 TOTAL 117,8 129,3 129,8 TOTAL 117,8 129,3 129,8

Covid-19 : point de situation

Le groupe a mis en œuvre les plans de continuité d'activité au sein de ses différents sites pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, contribuer à freiner la propagation du virus, et minimiser l'impact de la situation sur son activité et celle de ses clients.

Depuis la mi-mars, tous les collaborateurs de l'entreprise pour lesquels cette disposition est possible travaillent à distance. Des règles sanitaires strictes ont été mises en œuvre sur l'ensemble des sites industriels du groupe. Pour rappel, Paragon ID s'appuie sur une organisation mondiale multizone, avec des unités de production basées en Europe (France et Roumanie), au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, permettant d'assurer un approvisionnement au plus près des clients.

A ce jour, les mesures de confinement qui se généralisent à travers le monde commencent à affecter l'activité de nombreux clients de Paragon ID, en particulier pour l'activité Mass transit. Le net recul des déplacements des individus dans les grandes zones urbaines a occasionné, au cours des derniers jours, une diminution des niveaux de commandes, ou des reports, de la part des opérateurs.

Dans ce contexte, le groupe Paragon ID a donc décidé de ralentir sa production, afin de l'aligner avec la baisse de la demande, et de mettre en œuvre temporairement des mesures de temps partiel ou de chômage partiel dans les pays pour lesquels cette mesure est possible.

La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée incertaine, il est à ce stade difficile d'en quantifier les effets sur l'activité au cours des prochains mois. Toutefois l'impact devrait être majeur sur les quatre derniers mois de l'exercice, rendant caduque les objectifs financiers de l'exercice (clos le 30 juin 2020), à savoir une progression soutenue du chiffre d'affaires couplée à une amélioration de la rentabilité.

A moyen terme, les ambitions de Paragon ID demeurent inchangées : une croissance à deux chiffres de l'activité et une marge d'EBITDA à deux chiffres.

Sur le plan financier, Paragon ID bénéficie d'une situation bilancielle qui lui permet d'aborder avec confiance ce contexte troublé. En concertation avec ses partenaires bancaires, le groupe étudie actuellement les mesures de soutien financier permettant de préserver sa trésorerie pendant cette période. En outre, à l'occasion du Conseil d'administration du 26 mars 2020, le représentant du Groupe Paragon, premier actionnaire de Paragon ID avec 78,4% du capital, a réitéré le plein soutien financier du groupe envers sa filiale.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Les résultats du 1er semestre 2019/20 sont conformes à notre ambition de développement à moyen-terme, en délivrant une croissance soutenue de l'activité et une amélioration significative de notre rentabilité, matérialisée par la forte progression de la marge d'EBITDA.

Aujourd'hui, ces excellents résultats semestriels, qui témoignent des progrès majeurs réalisés tant sur le plan commercial qu'opérationnel, et nos perspectives sont malheureusement éclipsés par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques. Face à cette situation, je tiens à souligner la mobilisation et la capacité d'adaptation dont ont fait preuve les équipes de Paragon ID ces derniers jours. Je tiens également à souligner l'engagement sociétal de nombreux collaborateurs à travers le monde qui se sont mobilisées, via des initiatives locales, pour contribuer à lutter contre ce virus.

Je suis persuadé que nous saurons relever ce défi, et que l'engagement des collaborateurs constituera notre meilleur atout au-delà de cette crise. »

Agenda financier de l'exercice 2019/20

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/20 28 avril 2020 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20 23 juillet 2020 Résultats annuels 2019/20 27 octobre 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

1 en consolidant Thames Card Technology sur 2 mois en 2018/19 et sur 2 mois en 2019/20

2 Dettes financières (hors dettes d'affacturage) – trésorerie disponible