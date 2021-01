28/01/2021 - 18:00

Communiqué de presse

Clapiers, le 28 janvier 2021

OSMOZIS CONFIRME SON ÉLIGIBILITÉ AU PEA-PME

OSMOZIS (Euronext Growth Paris – FR0013231180 – ALOSM), le spécialiste de la transition digitale

des campings et villages vacances, confirme respecter tous les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions Osmozis peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

* Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2020-2021, le 7 avril 2021.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com