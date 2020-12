17/12/2020 - 18:00

Communiqué de presse

Clapiers, le 17 décembre 2020

RÉSULTATS ANNUELS 2019-2020 : EBE POSITIF MALGRÉ L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SECTEUR DU TOURISME

Forte croissance des revenus récurrents liés aux Services Premium d'abonnement, proche de compenser l'impact COVID-19 sur les revenus de la Consommation Périodique ;

Atteinte de l'objectif d'un EBE positif à 0,5 M€ et perte nette liée à la conjoncture ;

Hausse maîtrisée de l'endettement et renforcement de la trésorerie disponible ;

Perspectives de croissance rentable pour l'exercice 2020-2021.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de la transformation digitale des campings et résidences de vacances en Europe, publie ses résultats pour l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS, déclare : « La fermeture des centres de vacances, de mars à juin 2020, nous a impacté mécaniquement de 1,5 M€ sur les Consommations Périodiques WiFi des vacanciers et donc sur le résultat d'exploitation. Le succès des Services Premium d'abonnement avec une augmentation de 30% nous a permis de limiter l'impact sur les comptes du Groupe Osmozis et d'obtenir un EBE positif à 0,5 M€, validant la transition de notre modèle de digitalisation des sites. En supposant que les centres de vacances pourront bien ouvrir à nouveau au printemps 2021, je suis confiant sur un retour à une nette croissance organique profitable de notre activité pour l'exercice 2020-2021. »

OSMOZIS, LE SPÉCIALISTE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES CAMPINGS ET RÉSIDENCES DE VACANCES EN EUROPE

Osmozis poursuit la transition de son modèle, grâce à un travail d'innovation visant à enrichir constamment son offre et des acquisitions ciblées au cours des deux derniers exercices. Positionné à l'origine en tant qu'Opérateur Internet et équipementier WiFi des campings et villages vacances, Osmozis fournit aujourd'hui à ses clients un large éventail de solutions d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. Ces services, essentiellement vendus sous forme d'abonnement, sont basés sur les technologies disponibles (réseau WiFi maillé, réseau bas débit LoRa, Bluetooth, etc.).

Fort d'un actif unique en Europe de près de 2 000 clients WiFi historiques, sous contrat long terme (> 5 ans), le Groupe dispose d'une base installée de près de 300 000 emplacements pour déployer ses Services Premium d'abonnement, axe central de sa stratégie de déploiement commercial.

Aujourd'hui, grâce à ses technologies brevetées permettant le maillage réseau agnostique (LoRa ou WiFi) de vastes sites extérieurs, jusqu'à 200 hectares, Osmozis propose une seule et même offre de services connectés améliorant le confort du séjour des vacanciers (OsmoKey, OsmoPay et OsmoRelax), la sécurité des vacanciers (OsmoCam et OsmoAlert), la gestion du site (OsmoGestion, OsmoVentes, OsmoPay) et les performances des installations (OsmoFibre, OsmoPower, OsmoWater), jusqu'à l'offre historique d'accès Internet sans fil très haut débit (THD).

Les revenus sont dorénavant divisés en deux segments illustrant la transformation du modèle économique d'Osmozis :

Les Services Premium d'abonnement, revenus totalement récurrents, qui regroupent les abonnements souscrits par les exploitants pour un ou plusieurs services numériques (services connectés et WiFi Premium) ;

La Consommation Périodique qui intègre les revenus issus de l'achat direct de forfaits Internet flexibles par les vacanciers, ainsi que la facturation de l'installation des équipements nécessaires aux gestionnaires de sites (frais d'installation et consommation Internet dans l'Offre Partage).

IMPACT CONTENU DU COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES GRÂCE À LA FORTE CROISSANCE DES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

En k€* 2018-2019 2019-2020 Variation nette SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 3 362 4 376 +30,2% En % du chiffre d'affaires total 40% 55% +15 pts CONSOMMATION PÉRIODIQUE 5 105 3 629 -28,9% En % du chiffre d'affaires total 60% 45% -15 pts TOTAL GROUPE 8 467 8 005 -5,5%

* Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Dans un contexte de baisse de 25% du chiffre d'affaires du secteur de l'Hôtellerie de Plein Air durant la saison 2020[1], Osmozis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 005 k€[2] au terme de l'exercice 2019-2020, en baisse de 5,5% grâce à la forte croissance, à hauteur de 30%, des loyers récurrents issus des Services Premium d'abonnement à 4 376 k€ au 31 août 2020, contre 3 362 k€ lors de l'exercice 2018-2019.

Néanmoins comme anticipé, la Consommation Périodique (frais d'installation et consommation Internet) a été réduite de 1,5 M€, en raison d'une saison marquée par la crise sanitaire, empêchant une pleine capacité des établissements sur l'ensemble de l'année et la réduction drastique des flux de touristes étrangers, consommateurs résolus de données internet par WiFi. Le chiffre d'affaires de ce segment ressort ainsi en baisse de 28,9%, à 3 629 k€ contre 5 105 k€ un an plus tôt.



Aujourd'hui les Services Premium d'abonnement représentent 55% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 40% en 2018-2019 et 30% en 2017-2018, confirmant le succès de la transition du modèle du Groupe et l'augmentation structurelle des revenus récurrents offrant une forte visibilité.

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION POSITIF

En k€* 2018-2019 2019-2020 Chiffre d'affaires 8 467 8 005 Autres produits d'exploitation 1 451 1 455 Charges d'exploitation hors dotations 8 128 9 005 dont autres achats et charges externes 4 101 4 452 dont charges du personnel 3 802 4 211 EBE[3] 1 790 455 Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -1 365 -1 940 Résultat d'exploitation 425 -1 485 Résultat financier -17 -844 Résultat exceptionnel 2 -129 Impôts -145 491 Résultat net du Groupe 265 -1 966

* Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Conformément à l'objectif formulé, Osmozis a atteint un EBE de 455 k€ pour l'exercice 2019-2020, dans un contexte de crise sanitaire freinant la consommation de données sur les sites de vacances. L'augmentation des charges d'exploitation sur l'exercice est due, quant à elle, principalement à la forte croissance des installations sur site liée à l'essor des Services Premium d'abonnement et à l'intégration d'EWI-MédiaWiFi dont la structure de coûts est en cours de rationalisation pour atteindre les standards d'efficience du Groupe. De plus, afin de poursuivre la structuration de ses activités, le Groupe a recruté des salariés à des postes stratégiques, notamment un nouveau Directeur commercial et un nouveau Directeur des Operations.

Le résultat d'exploitation ressort à -1 485 k€, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de -1 940 k€ contre -1 365 k€ au 31 août 2019, reflétant la hausse des efforts R&D du Groupe et la forte croissance des installations sur site qui créent les revenus de demain.

Le résultat financier atteint -844 k€, comprenant principalement 265 k€ d'intérêts payés sur la dette du Groupe et une provision de 620 k€ de provision pour dépréciation des actions propres auto détenues dans le cadre de placements et du contrat de liquidité.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -129 k€, issus d'une reprise de provision pour litige et d'un produit d'impôt différé de 491 k€ (et incluant le CIR), le résultat net du Groupe s'établit à -1 966 k€.

VISIBILITÉ FINANCIÈRE RENFORCÉE

En k€* 31/08/2019 31/08/2020 Capitaux propres – Part du Groupe 8 016 6 068 Endettement financier brut 9 781 12 790 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 2 823 5 142 Endettement financier net 6 958 7 648

Au 31 août 2020, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 6 068 k€ pour une trésorerie brute[4] de

5 142 k€ et un endettement financier net de 7 648 k€, comprenant un apport de 4 M€ issus de l'émission d'obligations convertibles en actions et le remboursement net de 1,0 M€ d'emprunts.

Parallèlement, les flux nets de trésorerie générés par l'activité sont ressortis à 1,5 M€, grâce à une baisse des besoins en fond de roulement de 2,1 M€. Parallèlement, Osmozis a poursuivi les investissements dans son parc de bornes et d'objets connectés avec des flux d'investissements de 2,2 M€.

Post clôture, Osmozis a souscrit des prêts garantis par l'État (PGE) pour un total de 2,0 M€. Cette structure financière offre au Groupe la visibilité financière pour poursuivre son développement.

PERSPECTIVES

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, en lien avec le contexte sanitaire actuel, notamment la solution LoRaWan de serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant la réouverture des campings en toute sécurité ;

comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, en lien avec le contexte sanitaire actuel, notamment la solution LoRaWan de serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant la réouverture des campings en toute sécurité ; La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis fermera sa filiale allemande en 2021, faisant suite à la dissolution de la filiale hollandaise en juillet 2020. Le pilotage sur ces territoires sera désormais assuré depuis la France.

Dans la continuité de ces axes de développement, Osmozis ambitionne de renouer avec une croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2020-2021, grâce à la poursuite de son déploiement commercial et l'augmentation structurelle de sa rentabilité, prioritairement par développement organique. Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir du printemps 2021.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

ANNEXES

[1] Source : L'Officiel des terrains de camping - octobre 2020

[2] Contre une précédente estimation de 7 880 k€

[3] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[4] Dont valeurs mobilières de placement