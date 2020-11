17/11/2020 - 18:00

Communiqué de Presse

Clapiers, le 17 novembre 2020

Des campings s'équipent d'Osmopower-Water contre la surconsommation d'eau et d'électricité

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, a développé OsmoPower-Water, système de gestion et d'alerte LoraWan, permettant de surveiller les consommations d'eau et d'électricité, et de détecter les fuites et les surconsommations, afin de répondre aux besoins des propriétaires d'établissements maitriser leurs consommations d'énergies. Une solution déjà adoptée par plusieurs campings.

Alors que chaque année la plupart des départements mettent en place des mesures de restriction d'eau pour faire face à la sécheresse, de nombreux professionnels du tourisme se sont vus dans l'obligation de trouver des solutions pour limiter leur consommation. La chasse aux surconsommations et aux gaspillages est donc devenue centrale. À titre d'exemple, un robinet qui goutte équivaut à 120 litres d'eau gaspillés par jour.

C'est donc pour apporter des solutions aux professionnels du tourisme qu'OsmoPower-Water a été conçu. Ce dispositif de contrôle d'optimisation de la gestion énergétique, constitué d'un boîtier LoRaWan, qui surveille en permanence les réseaux d'alimentation, est un atout pour maitriser les consommations et réduire les charges de fonctionnement des campings et villages de vacances.



Déployé en quelques jours par les techniciens Osmozis, ce dispositif OsmoPower-Water est rapidement opérationnel. Osmozis assure également la supervision, l'entretien et la maintenance pour un fonctionnement optimal. Entièrement sécurisé et fiable, le système assure une gestion à distance de toutes les installations depuis l'Espace Pro et permet une intervention sur les alimentations en électricité et en eau des hébergements. Le propriétaire du site peut gérer, par exemple, chaque mobil-home selon les arrivées et les départs. Cette solution est compatible avec le logiciel de monitoring OsmoGestion.

M. Thierry Lavignolle, dirigeant du camping La Plage des Aigrettes dans les Landes (40) témoigne, qu'outre cette fonction, OsmoPower-Water « apporte du confort et de la précision. L'hiver quand les compteurs sont remplis d'eau, ou pendant l'été quand nous sommes complets, il n'est pas évident d'aller relever tous les 79 compteurs dont on dispose. Grâce au système d'Osmozis, je suis en mesure de relever un compteur individuellement ou tous en même temps. Les résultats de l'évolution volumétrique s'affichent en temps réel dans le logiciel dédié, très facile à comprendre, ce qui me permet un contrôle global à distance. Et s'il y a un problème, je reçois immédiatement une alerte sur mon téléphone. L'installation a apporté un vrai confort dans la gestion ! ».

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com