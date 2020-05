26/05/2020 - 17:45

Clapiers, le 26 mai 2020

Résultats semestriels 2019-2020 : stabilité des résultats dans un contexte de forte croissance

Forte croissance du chiffre d'affaires de +44% ;

Maîtrise des charges d'exploitation ;

Émission d'un emprunt obligataire de 4 M€ pour financer la croissance commerciale.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux LoRaWAN et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, publie ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020), qui confirment l'attractivité des solutions d'Osmozis et sa capacité à maintenir des coûts fixes peu élevés durant la basse saison de son activité.

Du fait de l‘activité fortement concentrée sur la période estivale (juin à septembre), les comptes consolidés semestriels (septembre à février) sont le reflet d'une période au cours de laquelle le Groupe ne réalise qu'une part mineure de son chiffre d'affaires annuel[1]. En effet, sauf à de très rares exceptions, les campings et villages vacances sont fermés à partir de fin septembre, et n'ouvrent à nouveau qu'au mois d'avril.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS, déclare : « Ce 1er semestre 2019-2020 confirme notre capacité à maîtriser nos charges d'exploitation durant la basse saison. En parallèle, l'activité sur ce semestre a dépassé nos attentes. Les installations sur site et les conversions des formules Partage[2] vers Premium[3] ont fortement augmenté et l'apport en semestre plein d'EWI nous a permis d'établir un nouveau record de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année. Durant les prochains mois, nous allons poursuivre nos efforts pour accroître la rentabilité d'Osmozis, avec un travail de rationalisation de la structure d'EWI pour l'aligner sur les standards du Groupe. Toutefois, l'incertitude sur la date de réouverture généralisée des campings liée à la crise sanitaire actuelle nous oblige à la prudence quant aux prévisions pour la suite de l'exercice ».

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ET DES RÉGIONS

Le chiffre d'affaires d'OSMOZIS du premier semestre 2019-2020 s'élève à 3 130 k€[4], en croissance de +44,2% par rapport au premier semestre 2018-2019. Le chiffre d'affaires de l'ACCÈS INTERNET ressort en croissance de 45,5% à 2 779 k€ et l'INTERNET DES OBJETS en croissance de 34,5 % à 351 k€. Cette performance est le fruit d'une croissance organique dynamique qui atteint +20% sur le semestre et d'une contribution en semestre plein de l'intégration d'EWI-Médiawifi.

Sur les 6 premiers mois de l'année, la croissance a été portée aussi bien par la France (+ 49% de croissance et 89% du chiffre d'affaires total) que par l'international (+12% de croissance et 11% du chiffre d'affaires total).

STABILITÉ DES RÉSULTATS

Données non auditées - en k€ S1 2018-2019

Proforma[5] S1 2018-2019

Publié S1 2019-2020 Chiffre d'affaires 2 171 2 171 3 1302 Produits d'exploitation 713 713 764 Charges d'exploitation[6] 3 243 3 243 4 343 dont autres achats et charges externes 1 405 1 405 2 050 dont charges du personnel 1 789 1 789 2 124 EBE[7] -359 -359 -448 % du chiffre d'affaires -17% -17% -14% Dotations nettes aux amortissements, provisions

et transferts de charges 577 1 119 914 Résultat d'exploitation -935 - 1 480 -1 362 Résultat financier 72 72 -99 Résultat exceptionnel 9 9 -63 Produit d'impôt différé 50 203 411 Résultat net consolidé -804 -1 196 -1 114 Résultat net du Groupe -804 -1 196 - 1 114

L'augmentation des charges d'exploitation4 d'Osmozis est due principalement à la forte croissance des installations sur site et à l'intégration d'EWI-Médiawifi dont la structure de coûts est en cours de rationalisation pour atteindre les standards d'efficience du Groupe. L'excédent brut d'exploitation ressort toutefois maîtrisé à -448 k€ sur le premier semestre 2019-2020.

Le résultat d'exploitation a atteint -1 362 k€ au 29 février 2020, dont un niveau de dotations nettes de 914 k€ en hausse de +59% sur une base Proforma lié à la croissance des efforts de R&D et à la nette hausse des installations sur site.

Après prise en compte du résultat financier (-99 k€) intégrant les intérêts de la dette, d'un résultat exceptionnel de -63 k€ et d'un produit d'impôt différé de 411 k€ (incluant le CIR), le résultat net du groupe atteint

-1 114 k€.

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE BRUTE

Données non auditées – en k€ 31/08/2019 28/02/2020 Capitaux propres – Part du Groupe 8 016 6 995 Endettement financier brut 9 781 13 071 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 2 823 4 289 Endettement financier net 6 958 8 782

Au 29 février 2020, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 6 995 k€ pour une trésorerie brute[8] de

4 289 k€ et un endettement financier net de 8 782 k€. Afin de poursuivre activement sa stratégie de développement et ses projets de croissance externe, Osmozis a réalisé en décembre 2019 une levée de fonds de 4 M€ via l'émission d'obligations convertibles en actions. Cette levée de fonds offre le levier financier nécessaire pour mener à bien l'ambition d'une acquisition en France ou en Europe au cours de l'année à venir tout en préservant les équilibres bilantiels.

Au cours de ce semestre, le Groupe a poursuivi l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés (flux d'investissements stables à 1 071 k€) et procédé aux remboursements nets d'emprunts bancaires de

755 k€. La trésorerie a également permis de financer la saisonnalité de l'activité (flux liés à l'activité de

-717 k€).

PERSPECTIVES

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les trois axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente de l'INTERNET DES OBJETS dont la gamme et le potentiel commercial se sont fortement renforcés durant l'exercice ;

La conquête commerciale, principalement par de la croissance externe en Europe. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offrirait d'importantes synergies par l'ajout des services connectés et un pilotage centralisé depuis la France.

Le contrôle strict des charges d'exploitations et la rationalisation de la structure des sociétés acquises. Ce travail devrait être visible au second semestre de l'exercice.

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et le confinement généralisé en Europe ont pour conséquence un décalage de la date d'ouverture des centres de vacances. Les mois d'avril et de mai ne représentent en temps normal que 5% du chiffre d'affaires annuel d'Osmozis (consommations Internet dans le cadre des offres « Partage »). Ainsi, une ouverture généralisée d'un grand nombre centres de vacances vers la mi-juin n'impactera que de façon négligeable le chiffre d'affaires annuel d'Osmozis.

Grâce à la mise en œuvre d'un plan de continuité d'activité, le Groupe a pu maintenir une exploitation quasi-normale, que ce soit en termes d'interventions sur site ou de services clients.

Compte tenu de ces incertitudes, la société ne fait toutefois pas de prévisions pour l'exercice en cours. Un nouveau point d'étape sera réalisé le 7 juillet à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019-2020, le 7 juillet 2020

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

[1] A titre d'exemple, le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2018-2019 a généré 26% du chiffre d'affaires annuel.

[2] Formule Partage : Abonnement Wifi payé par les vacanciers à Osmozis

[3] Formule Premium : service Wifi payé à Osmozis par le centre de vacances et vendu aux vacanciers par celui-ci

[4] Contre 2 830 k€ en données non auditées publiées le 21 avril 2020, la différence est portée par l'ACCES INTERNET.

[5] Proforma des comptes semestriels 2018-2019 intégrant les règles d'amortissement des immobilisations des équipements installés, modifiées au second semestre 2018-2019.

[6] Hors dotations.

[7] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux provisions pour risques et charges, dotations aux provisions sur actifs circulants et reprises de provisions.

[8] valeurs mobilières de placement