16/12/2020 - 17:15

Lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2020, One Experience a entériné l'acquisition de la société Livestory, spécialisée en communication phygitale.

Cette acquisition (réalisée par échange de titres) marque le départ d'une nouvelle ambition pour la

société : Créer à 5 ans un groupe français leader du Live Marketing.

Dans un contexte durable et vital de forts engagements RSE des entreprises et des institutions, de nécessaires politiques de relocalisation et de souveraineté territoriale mais aussi d'aspirations sociétales à une proximité et une utilité des marques, des produits et des services, One Experience entend proposer à ses clients des solutions en communication et marketing, innovantes, respectueuses et puissantes. Le Groupe souhaite ainsi structurer une palette complète de produits et services technologiques, créatifs et ROIstes pour permettre à ses clients de nourrir des conversations engageantes avec leurs audiences (en B2B et B2C).

À travers un plan ambitieux de croissance externe et organique, le Groupe One Experience se structure autour de 3 piliers :

Territoires de marques (proximité relationnelle) : création et production de dispositifs physiques et/ou digitaux de communication et d'influence corporate, interne et commerciale pour compte de tiers (activités d'agence)

Territoires d'expression (proximité sociale) : dispositifs propriétaires, physiques et/ou digitaux - nouvelle génération de salons, forums, sommets, congrès, et dispositifs d'entertainment, de loisirs et de formation associant sponsors, partenaires et clients (activités de producteur)

Territoires de vie (proximité géographique) : propriétaire et/ou gestionnaire d'actifs immobiliers (activité initiale du Groupe) à travers la construction d'un large patrimoine de biens événementiels, touristiques, de tiers-lieux et d'espaces de co-working (activités de foncière et de gestionnaire)

Dans les prochains mois, One Experience annoncera de nouvelles étapes dans ce plan ambitieux à 5 ans de porter le Groupe à 100 M€ de chiffres d'affaires et à 100 M€ de portefeuille foncier.

A propos de ONE EXPERIENCE - Euronext Access, MLOEX - FR0013266772

One Experience est un groupe de live marketing, physique et digital (notoriété et reconnaissance de marques, engagement d'audiences, création et collection de leads, lancement et testings de produits / services / projets, retours instantanés d'expériences des publics, augmentation des ventes / adhésion à des projets). En outre, le Groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d'expériences variés (hôtels, sites événementiels et touristiques, tiers-lieux et espaces de co-working).

Contact :

PCE -Ségolène de Saint Martin – 33(6)16 40 90 73- [email protected]

[email protected]