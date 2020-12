03/12/2020 - 18:00

Compte de résultat consolidé (M€) s1 2019-2020 S1 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 143,0 131,2 -8,3% Dont Bouchage 92,1 84,6 -8,2% Dont Elevage 50,9 46,6 -8,4% Résultat opérationnel courant 23,3 21,0 -9,9% Dont Bouchage 16,6 14,4 -13,3% Dont Elevage 7,8 7,4 -5,8% Dont Siège (1,1) (0,8) Résultat opérationnel non courant (0,3) (0,2) Résultat opérationnel 23,0 20,7 -9,9% Résultat financier (0,6) (1,2) Impôts (6,5) (5,3) Résultat Net 16,0 14,2 -10,8% Résultat net des activités abandonnées (1,1) - Résultat Net part du Groupe 14,8 14,2 -4,5% Capitaux Propres 271,6 299,8 +10,4% Endettement Net 80,6 57,0 -29,3%

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2020-21 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 2 décembre 2020. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 4 décembre 2020.

Le Groupe Oeneo a fait preuve au premier semestre 2020 d'une bonne résistance face au contexte de la crise sanitaire qui a ralenti son activité, principalement au 1er trimestre. La résilience du modèle se traduit par la solidité des indicateurs économiques, illustrée notamment par le maintien d'une marge opérationnelle courante élevée et d'une structure financière renforcée.

Le chiffre d'affaires ressort sur ce semestre en baisse de -8,3% à 131,2 M€. L'essentiel de la baisse semestrielle a été enregistré au 1er trimestre en raison de l'impact des mesures de restriction pendant la crise sanitaire. Cette dernière a fortement perturbé les opérations du groupe d'avril à juin et renforcé globalement l'attentisme des donneurs d'ordre. En retrouvant dès le deuxième trimestre une activité proche de celle de l'an dernier, le Groupe a démontré sa capacité à rebondir avec des évolutions homogènes dans les deux divisions.

Le résultat opérationnel courant ressort, à 21,0 M€ en recul maîtrisé de -9,9%, soit une variation proche de celle du chiffre d'affaires. Le Groupe conserve ainsi une marge opérationnelle solide de 16,0%. Cette performance est d'autant plus satisfaisante que les charges intègrent le versement d'une prime exceptionnelle « Covid » de 1,1 M€ pour les collaborateurs. La moins bonne absorption des coûts fixes liée au recul d'activité a été en grande partie compensée par l'amélioration des rendements matières dans les 2 divisions et par les gains de productivité en Elevage. Le coût lié aux plans d'intéressement à long terme des principaux managers, sous forme d'actions de performance, diminue également à -0,4 M€ (-1,1 M€ comptabilisés lors du 1er semestre 2019-2020).

En l'absence de charges non courantes significatives, le résultat opérationnel ressort à 20,7 M€. Le résultat financier est de -1,2 M€, intégrant sur les premiers mois de l'exercice, le surcoût ponctuel relatif à la mise en place du crédit syndiqué. Le résultat net part de groupe s'élève à 14,2 M€, soit un niveau comparable au premier semestre 2019-2020 (14,8 M€), dans un contexte plus complexe. La fermeture des activités abandonnées est réalisée et celles-ci n'ont plus d'incidence sur le résultat de cet exercice.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 299,8 M€ contre 271,6 M€ au 30 septembre 2019. L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 6,2 M€ - norme « IFRS 16 – contrat de location ») s'élève à 57,0 M€ au 30 septembre 2020, soit un taux d'endettement net faible de 19,0%.

Sur ce semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à 7,8 M€, atténuée comme chaque année par le pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+15,2 M€ par rapport au 31 mars 2020). Elle couvre quasiment les investissements de la période d'un montant de 8,4 M€. La trésorerie disponible reste très largement positive à 56,5 M€ au 30 septembre 2020.

Fort de la solidité de son modèle, le Groupe entend continuer à renforcer ses parts de marché au second semestre tout en préservant ses marges dans un contexte toujours incertain, marqué par les récentes nouvelles mesures de restrictions notamment en Europe et par les incendies californiens qui impactent la récolte américaine 2020.

commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 17,0%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 84,6 M€, en recul limité de -6,8% à taux de change constant (-8,2% à taux de change courant). La bonne orientation des ventes de Bouchons Diam très haut de gamme (gamme biosourcée Origine et Diam 10 et 30) a atténué le recul conjoncturel des volumes sur le milieu de gamme.

La décrue du prix du liège consommé a permis de compenser en partie la moins bonne absorption des coûts fixes, en raison de la baisse des volumes. La marge opérationnelle courante semestrielle reste ainsi à un niveau élevé de 17,0%, (-1 point par rapport au S1 2019-20). Cette performance confirme le potentiel de profitabilité de la division dès lors que le contexte sera plus normatif.

La Division est confiante sur sa capacité à délivrer une performance solide sur l'ensemble de l'exercice malgré le contexte toujours incertain, en s'appuyant sur la grande fidélité de ses clients et sur le gain régulier de nouveaux comptes sur l'ensemble des zones géographiques mondiales.

ÉLÉVAGE : Des actions de productivité qui portent leurs fruits

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel de 46,6 M€ en baisse de -7,8% à taux de change constant. La Division fait ainsi preuve d'une bonne résistance, malgré le contexte sanitaire ou météorologique (incendies en Californie) qui favorise l'attentisme des clients.

Malgré cette baisse conjoncturelle de l'activité, la marge opérationnelle courante de la Division progresse à 15,8%, en hausse de +0,4 point par rapport au premier semestre 2019-2020. La Division récolte les fruits de ses actions d'optimisation des rendements matières et d'amélioration de sa productivité. Le redressement des Etablissements Cenci se poursuit également, conformément au plan de marche, avec une perte opérationnelle réduite à -1,0 M€ sur le semestre (-1,4 M€ au S1 2019-2020).

La Division vise à consolider cette tendance résiliente au second semestre malgré la baisse modérée attendue de l'activité sur l'ensemble de l'exercice en raison du contexte sanitaire.

Le groupe Oeneo publiera le 21 janvier 2021 après bourse son chiffre d'affaires du 3eme trimestre de l'exercice 2020-2021.

En milliers d'euros 30/09/2019 30/09/2020 Ecarts d'acquisition 47 474 47 417 Immobilisations incorporelles 4 688 4 455 Immobilisations corporelles 127 841 136 246 Immobilisations financières 938 1 867 Impôts différés et autres actifs LT 1 456 2 121 Total Actifs Non Courants 182 397 192 106 Stocks et en-cours 140 924 139 544 Clients et autres débiteurs 94 184 84 939 Créances d'impôt 524 1 463 Autres actifs courants 2 799 2 874 Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 632 56 447 Total Actifs Courants 264 062 285 267 Actifs liés aux activités destinées à être cédées 1 577 393 Total Actif 448 037 477 766 En milliers d'euros Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 156 060 184 924 Résultat de l'exercice 14 846 14 177 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 271 607 299 802 Intérêts minoritaires 6 (47) Total Capitaux Propres 271 612 299 754 Emprunts et dettes financières 36 062 71 834 Engagements envers le personnel 3 586 3 300 Autres provisions 612 145 Impôts différés 3 899 3 181 Autres passifs non courants 8 392 9 383 Total Passifs non courants 52 551 87 843 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 70 233 41 577 Provisions (part <1 an) 662 412 Fournisseurs et autres créditeurs 49 923 44 627 Autres passifs courants 3 055 3 553 Total Passifs courants 123 873 90 168 Passifs liés aux activités destinées à être cédées - - Total Passif 448 037 477 766

En milliers d'euros 30/09/2019 30/09/2020 Chiffre d'affaires 143 027 131 218 Autres produits de l'activité 132 135 Achats consommés (60 136) (53 304) Charges externes (23 270) (20 621) Charges de personnel (26 118) (27 212) Impôts et taxes (1 300) (1 193) Dotation aux amortissements (6 739) (7 730) Dotation aux provisions (2 789) (732) Autres produits et charges courants 481 421 Résultat Opérationnel Courant 23 288 20 981 Autres produits et charges opérationnels non courants (265) (237) Résultat Opérationnel 23 024 20 743 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 129 36 Coût de l'endettement financier brut (676) (1 346) Coût de l'endettement financier net (548) (1 310) Autres produits et charges financiers (43) 113 Résultat avant impôt 22 432 19 546 Impôts sur les bénéfices (6 505) (5 278) Résultat après impôt 15 927 14 268 Résultat des sociétés mises en équivalence 39 (31) Résultat net des activités poursuivies 15 966 14 237 Intérêts des minoritaires 21 (60) Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 15 945 14 177 Résultat net des activités abandonnées (1 141) - Résultat net de l'ensemble consolidé 14 825 14 237 Résultat net Part du Groupe 14 846 14 177

