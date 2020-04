30/04/2020 - 19:15

RESULTATS 2019 IMPACTES PAR LES GREVES AU Q4

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2019 DE 0,4 M€

PERSPECTIVES ET IMPACT DU COVID-19



Données auditées en M€

2018

2019 Chiffre d'affaires consolidé 56,66 56,64 Résultat Opérationnel Courant 2,79 0,36 Résultat Opérationnel 2,56 -0,08 Résultat Financier -0,18 -0,55 Résultat avant impôt 2,38 -0,63 Résultat Net 2,68 -0,92

IMPACT SIGNIFICATIF DES GREVES SUR L'ACTIVITE 2019

Comme déjà annoncé, après avoir enregistré une croissance de +6,58% sur les 9 premiers mois de son exercice 2019, les ventes de O2i ont été significativement impactées par les grèves relatives à la réforme des retraites au 4ème trimestre 2019, période historiquement la plus élevée de l'année pour le groupe.

L'activité Formation a été de loin la plus touchée avec une baisse exceptionnelle de -13,60% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre due à des annulations en cascade et le gel de toute nouvelle commande. L'activité d'Ingénierie a, elle, subi une décroissance sur la même période de -6,73%. Seule, la suite logicielle collaborative Adiict enregistre une légère croissance de +1,46%.

Au final, sur l'ensemble de l'exercice 2019, le groupe O2i a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 56,64 M€ stable par rapport à l'exercice précédent.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2019 POSITIF DE 0,4 M€

En termes de résultat, ce revirement brutal de trajectoire au début du 4ème trimestre s'est réalisé alors que de nombreuses charges opérationnelles avaient d'ores et déjà été engagées notamment pour sa filiale M2i (réservations fermes des formateurs et locations de salles extérieures, dimensionnement de personnel pour suivre une croissance moyenne supérieure à 10%) qui anticipait encore, en octobre, une croissance de 5% de ses ventes sur cette période. Le manque à gagner de chiffre d'affaires, ajouté à ces charges engagées d'avance, et la moindre rentabilité des sessions maintenues, expliquent la forte baisse du résultat opérationnel courant qui passe de 2,79 M€ en 2018 à 0,36 M€ en 2019.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2019 A L'EQUILIBRE

Après prise en compte de 0,4 M€ de charges, notamment liées à un litige fiscal dont l'origine date de 2015-2017 sur sa filiale M2i, le résultat opérationnel ressort à l'équilibre à -0,08 M€.

RESULTAT NET 2019 EN PERTE DE -1 M€

Le résultat financier s'inscrit sur 12 mois à -0,55 M€ en 2019 contre -0,18 M€ en 2018, en raison, notamment, de la nouvelle application de la norme IFRS16 liée aux locations longue durée et, en particulier, aux baux commerciaux qui doivent désormais être retraités en actifs immobilisés avec un impact comptable sur l'année de -0,2 M€.

La charge d'impôts s'établit de façon normative à -0,32 M€ contre +0,29 M€ en 2018 où elle avait bénéficié d'un impôt différé de +0,64 M€ lié à l'application des normes IFRS.

Au final, le résultat net groupe ressort en 2019 en perte de -0,92 M€ contre un bénéfice 2,68 M€ en 2018. Le groupe disposait au 31 décembre 2019, d'une trésorerie disponible significative de 8,1 M€.

PERSPECTIVES ET POINT SUR L'IMPACT DU COIVD-19

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du COVID-19, le groupe a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger la santé de tous ses clients et ses collaborateurs.

Ainsi, sauf exception, tous les effectifs du groupe O2i sont désormais, et jusqu'à nouvel ordre, en télétravail, en arrêt maladie pour garde d'enfants, ou en chômage partiel ou total.

En termes d'activité :

M2i est très largement impactée par cette période de confinement pendant laquelle, conformément aux recommandations gouvernementales (arrêté du 15 mars 2020 publié au JORF du 16 mars 2020), elle a fermé l'accès au public de l'ensemble de ses 35 centres en France et en Espagne. Pour permettre à ses clients de suivre à distance tous ses cursus IT, Digital et Management dispensés habituellement en présentiel, M2i a mis en place, avec ses experts technologiques et pédagogiques, des solutions performantes en télé-présentiel délivrant la même qualité pédagogique. Plus de 2 400 cursus sont ainsi désormais disponibles sous cette modalité de Classe à Distance (cf. www.m2iformation.fr). A ce stade, les ventes du groupe, depuis le 16 mars, date de début du confinement, sont en très fort recul.

O2i Ingénierie et Adiict sont également impactées par la crise sanitaire actuelle mais de façon bien moins importante pour l'instant, même si toutes les activités commerciales, notamment, sont au ralenti et parfois à l'arrêt.

Dans le contexte actuel du COVID-19 qui reste incertain et évolue rapidement, il est difficile de donner à cet instant une projection chiffrée pour le Groupe sur 2020.

La mise en place des mesures gouvernementales de prises en charge des salariés par des arrêts maladies pour garde d'enfants, du chômage partiel ou total devrait permettre à l'entreprise de passer cette crise de façon à pouvoir rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Concernant le projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i, il reste totalement d'actualité mais, à ce stade, la société n'est pas en mesure de se prononcer sur un calendrier de réalisation mais le fera dès que possible, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire actuelle.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, au plus tard le 15 mai 2020.

