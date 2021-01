11/01/2021 - 07:30

COMMUNIQUÉ

RACHAT DE LA PARTICIPATION DE DESJARDINS CAPITAL DANS LA SOCIETE NSE AUTOMATECH.

Le 11 janvier 2021,

Granby (Québec - Canada)

DESJARDINS CAPITAL a pris en 2013 une participation de 28.84% du capital de la société NSE Automatech.

Depuis 7 ans, la société s'est développée et DESJARDINS CAPITAL et NSE ont approuvé le rachat par NSE de cette participation à compter du 05 janvier 2021.

NSE souhaite remercier DESJARDINS CAPITAL pour son accompagnement constructif pendant ces 7 ans. D'ailleurs, le groupe NSE se félicite d'avoir fait confiance à cet investisseur, qui est devenu un réel partenaire d'affaires.

NSE Automatech a maintenant 71% de son capital détenu par NSE Aéro Amérique du Nord (NSE Aero North America), filiale de NSE en tant que Holding nord-américaine, et le solde de 29% par NSE.

Le Groupe NSE conforte ainsi le contrôle à 100% de sa principale filiale en Amérique du Nord qui poursuivra son développement conformément à la stratégie de la Direction Générale.

L'activité de NSE Automatech intervient dans les secteurs de l'aéronautique civile, du médical, de la défense et du ferroviaire dans les domaines de l'usinage, du traitement de surface, de la peinture, de l'assemblage, du câblage, de l'intégration et de la maintenance d'équipements électroniques. Le site de Granby (à 65 km de Montréal) compte 90 salariés et le site de l'arrondissement Saint-Laurent (près de l'aéroport de Montréal) compte 17 salariés.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la défense, l'aéronautique civile, l'informatique, le médical, et le ferroviaire. La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

La "Conception" de produits techniques innovants ;

L'''Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France et, 250 à l'international. Au 31 décembre 2019, le Groupe a réalisé 76 millions € de CA consolidé dont 36 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

