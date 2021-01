28/01/2021 - 08:00

ANETYS, POLE CYBERSECURITE ET DIGITAL WORKPLACE DU GROUPE NEXTEDIA, DECROCHE LE STATUT CITRIX PLATINUM PLUS, LE PLUS HAUT NIVEAU D'EXCELLENCE

Après avoir acquis en octobre dernier la société ANETYS afin d'élargir son offre de services à la cybersécurité et au digital workplace, NEXTEDIA est heureux d'annoncer la consécration de sa nouvelle filiale au rang de CITRIX Platinum Plus (CSA – CITRIX Solution Advisor), plus haut niveau de reconnaissance des partenaires CITRIX.

Une expertise différenciante sur le marché de la cybersécurité et du digital workplace

CITRIX Systems (NASDAQ : CTXS), entreprise américaine basée en Floride, fait partie des leaders mondiaux de l'accès distant sécurisé et de la virtualisation de postes de travail. En profitant de la puissance et de l'agilité du Cloud, Citrix apporte une solution complète et idéale au télétravail et compte aujourd'hui plus de 400 000 entreprises clientes, 98% du Fortune 500 et 100 millions d'utilisateurs répartis sur plus de 100 pays.

ANETYS, spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information, voit la pertinence de son positionnement confortée par le contexte sanitaire qui engendre la nécessité pour les entreprises de savoir travailler en toutes circonstances, de façon performante et sécurisée. La société intervient dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l'intervention à leurs besoins. Avec 2 spécialisations : Workspace et Networking et 78 certifications réparties de façon homogène sur l'ensemble de ses régions, ANETYS a significativement renforcé sa proximité client dans un contexte de pandémie mondiale qui a bouleversé les méthodes et les usages.

Le statut CITRIX Platinum Plus distingue les entreprises partenaires qui ont atteint un niveau significatif d'expertise dans la fourniture de solutions CITRIX et ont démontré leur capacité à les mettre en œuvre.

ANETYS est le seul partenaire en France à prétendre au statut Platinum Plus. Ce nouveau niveau a pris effet depuis le mois de janvier 2021.

« Nous sommes très honorés qu'ANETYS bénéficie de ce nouveau statut Platinum Plus. Cette consécration va permettre à NEXTEDIA de renforcer sa stratégie dans la construction d'un groupe influent dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité. » Marc NEGRONI, PDG de NEXTEDIA.

« Cette reconnaissance consacre une relation de confiance bâtie depuis deux décennies avec Citrix et ses équipes. Elle récompense notre approche dans la création, l'intégration et le support de solutions répondant aux nouveaux usages et nouvelles menaces informatiques auxquels doivent aujourd'hui répondre les entreprises » Elyes DRIDI, Directeur Marketing et Alliances d'ANETYS.

« Je suis heureux d'avoir ANETYS en tant que partenaire stratégique ; une extension de nos équipes de par leur forte implication à nos côtés. Fort d'un partenariat de bientôt deux décennies, ANETYS a toujours su apporter son expertise technologique dans l'accompagnement de nos clients communs. Une proximité et un engagement de tous les instants au service des clients. Nous avons encore de belles histoires communes à écrire… » Serge NIANGO, Directeur Technique CITRIX France.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

