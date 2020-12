02/12/2020 - 18:00

NEXTEDIA RENFORCE SON EXPERTISE DANS LE CLOUD

PRISE DE PARTICIPATION STRATEGIQUE DE 22% DANS LE CAPITAL DE SULLIVAN CLOUD

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce l'acquisition de 22% du capital de la société SULLIVAN CLOUD et accroit son savoir-faire dans le domaine du cloud et plus particulièrement dans l'univers Google.

Une offre indispensable pour répondre aux enjeux de la transformation digitale des entreprises et en synergie avec les métiers de NEXTEDIA

La popularité grandissante du cloud est la résultante de nombreux facteurs dont les plus cités sont une plus grande flexibilité des offres, une meilleure évolutivité des solutions hébergées et des avantages économiques récurrents.

Dans ce contexte et au travers de Google Cloud Plateform et de Google Workspace, Google a su convaincre de nombreuses entreprises en France de la pertinence de ses solutions qui bénéficient des innovations et de la maitrise d'un environnement au cœur de la stratégie de Google.

Cependant ce marché est devenu un écosystème complexe de technologies, de produits et de services.

La maitrise de ce nouvel environnement requiert une diversité d'expertises seules à même de garantir aux entreprises d'atteindre un objectif de performance tout en garantissant la sécurité des infrastructures, des réseaux, des applications et des données.

Avec une équipe composée de Cloud Architect, Data Engineer, Data Business Analyst et Data Scientist avec les plus hauts niveaux de certification, SULLIVAN CLOUD est un partenaire reconnu par Google et ses clients par son expérience et son expertise depuis plus de 4 ans sur Google Cloud Platform (GCP) et Google Workspace (GW).

Après l'acquisition récente du groupe ANETYS spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et du Digital Workspace, ce rapprochement permet à NEXTEDIA d'adresser ce marché en forte croissance et d'acquérir à la fois le statut de Google Cloud Partner de Sullivan Cloud et les certifications indispensables pour accompagner ses clients sur Google Cloud Platform (GCP) et Google Workspace (GW).

Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et la même ambition : créer un acteur de référence sur le conseil et l'intégration du Cloud en tant que moteur de performance de l'entreprise.

Acquisition de 22% en 2020 avec montée progressive au capital au-delà

NEXTEDIA et SULLIVAN CLOUD ont conclu un partenariat dans la durée avec une première prise de participation de 22% en décembre 2020 et une montée en puissance graduelle qui devrait conduire le groupe NEXTEDIA à acquérir la majorité du capital à l'horizon 2022.Les collaborateurs de SULLIVAN CLOUD rejoindront ceux de NEXTEDIA sur le site de Paris 17ème afin de favoriser le travail en équipe et dynamiser le cross-selling des offres.

Perspectives

Avec ce nouveau rapprochement et dans le prolongement de l'acquisition récente d'ANETYS, NEXTEDIA poursuit sa diversification dans les domaines en forte croissance avec pour ambition de devenir un « Cloud Player » de référence en France à l'horizon de 5 ans.

« Sullivan cloud est une réelle pépite dans l'univers Google Cloud et Google Workspace. Avec cette nouvelle opération stratégique, NEXTEDIA renforce son positionnement sur le Cloud mais également sur le Digital Workspace et la Cyber Sécurité, où nous ambitionnons de devenir un acteur de référence sur ce marché en forte croissance », déclare Marc Negroni, Président Directeur Général de Nextedia. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2020 : 10 février 2021, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Toulouse et Toulon

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : [email protected]

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- [email protected] Tel : 01 80 81 50 00