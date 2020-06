12/06/2020 - 18:00

Le Ministère de la Culture choisit le groupe NEXTEDIA pour son site culturecheznous.gouv.fr

Le groupe NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT) a été choisi pour réaliser en pleine période de confinement le nouveau site internet stratégique et citoyen du Ministère de la Culture.

« Ce succès avec le Ministère de la Culture témoigne une nouvelle fois de l'agilité de nos équipes spécialistes et de notre capacité de mobilisation sur des challenges digitaux. Grâce à notre organisation distribuée sur plusieurs sites et à la flexibilité de nos ressources, nous sommes capables de répondre à des besoins spécifiques dans des délais particulièrement serrés comme ce fut le cas pour culturecheznous.gouv.fr. Nous sommes ainsi fiers d'avoir contribué à rendre le confinement de nos concitoyens moins difficile en leur permettant d'accéder à un grand nombre de ressources culturelles depuis leurs lieux de confinement déclare » Marc Negroni, Directeur Général du groupe NEXTEDIA.

Le groupe NEXTEDIA s'est vu renouveler pour 4 années la confiance du Ministère de la culture qui lui a confié le développement et la maintenance de l'ensemble de ses sites web et de ses applications mobiles. C'est ainsi que dans ce cadre, le Groupe NEXTEDIA a été mobilisé pour accompagner le Ministère dans la conception et le développement d'un nouveau site grand public. NEXTEDIA a notamment été choisie pour sa capacité à mobiliser très rapidement ses experts pour concevoir puis développer le site culturecheznous.gouv.fr sur une plateforme Drupal 8. Le projet fut conçu avec une équipe restreinte du Ministère regroupant différents services et en appliquant une méthodologie très agile et centrée sur les attentes des futurs utilisateurs. Le site devant sortir en plein confinement, il devait être accessible en version initiale en un mois. Challenge relevé et objectif atteint !

Basé sur des études utilisateurs visant à identifier leurs besoins en matière d'offres culturelles accessibles depuis leurs domiciles, le site se veut à la fois un portail culturel, un outil collaboratif et d'échange, et une source d'informations culturelles accessible au plus grand nombre. Il est amené à évoluer par la suite pour accompagner la réouverture progressive des lieux culturels.

Développement d'un portail basé sur un CMS référent

Le portail culturecheznous.gouv.fr reprend les fonctionnalités de Drupal 8 sur lesquelles ont été appliqués un design réalisé par les équipes du Ministère et des fonctions spécifiques de workflow conçues par NEXTEDIA.

Il comporte par ailleurs :

Un système d'import automatique des contenus à partir de fichiers pour permettre une gestion rapide par les équipes du Ministère avec des outils bureautiques

La mise en place d'un système de génération de vignettes de qualité

La mise en place d'un moteur de recherche SolR pour une recherche efficace sur les contenus du site

L'intégration continue des développements pour une plus grande souplesse des mises en ligne

A propos du MINISTERE DE LA CULTURE

Le Ministère de la culture a pour principale mission de « rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France ». Le Ministère de la culture c'est ainsi aujourd'hui plus de 6 500 agents regroupés au sein d'une administration centrale à Paris ainsi que des DRAC régionales (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et des SCN (Services à Compétences Nationales) qui produisent et maintiennent plus de 300 sites web regroupés sur 3 plateformes technologiques. C'est aussi plus de 5 000 visites / jour et une étroite collaboration avec la DINUM (La direction interministérielle du numérique) pour plusieurs dizaines de startups d'état incubées et un programme de numérisation des services centré sur les besoins du citoyen.

Plus d'informations sur culture.gouv.fr et sur https://www.numerique.gouv.fr/dinum/

A propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en oeuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

