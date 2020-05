15/05/2020 - 18:00

Assemblée Générale 2020 de la société NEXTEDIA

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, l'Expérience Client et le Smart Data annonce le report au 30 juin 2020 de son Assemblée Générale annuelle initialement prévue le 10 juin 2020 et sa tenue à huis clos.

Compte-tenu des restrictions de déplacement et de rassemblement en nombre imposées par la prévention de l'épidémie du Covid-19, le Conseil d'administration du 14 mai 2020 a décidé de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale de la société NEXTEDIA hors la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Les actionnaires de NEXTEDIA sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire complété et signé doit être retourné par voie postale au 6 rue Jadin – 75017 Paris, dans les conditions et délais précisés dans la convocation, ou bien, compte tenu des délais postaux incertains, par courrier électronique à l'adresse assemblee.generale@nextedia.com

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2020 : 22 juillet 2020, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

(CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

(Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience) Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00