08/12/2020 - 08:00

Paris et Boston, le 8 décembre 2020 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) est heureux d'annoncer les dernières avancées de son programme de recherche Kinoïde® sur les allergies.

Dans la continuité du plan stratégique présenté le 18 mai 2020, l'activité des laboratoires de Néovacs est à nouveau pleinement opérationnelle comme en témoigne les développements récents. Grâce aux moyens financiers rendus disponibles par le recours aux lignes de financement obligataires, les équipes de R&D et de Production recrutent pour optimiser les délais associés aux différents projets.

Dans ce cadre, une étape majeure vient d'être accomplie au travers du transfert de technologie de la R&D vers la production des procédés de fabrication des Kinoides® IL-4 et IL-13 humains. Ainsi, sur la base des résultats expérimentaux dans l'asthme soumis à comité de lecture et du brevet associé, Néovacs a terminé le transfert de la R&D vers notre département Production, des procédés de fabrication des Kinoïde® IL-4 et Kinoïde™ IL-13.

Le département Production va désormais pouvoir entamer les études de développement et de « scale up » nécessaires à la fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), jalon indispensable pour la mise en place des prochains essais en allergies. Ces études de développement préindustriel sont un passage obligé pour tout produit pharmaceutique. Elles permettent de déterminer et d'optimiser chacune des étapes de fabrication et de produire des lots de tailles plus importantes en garantissant la qualité du produit.

Ces Kinoïdes® seront testés dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa après autorisation réglementaire.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr