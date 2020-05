21/05/2020 - 07:00

Paris et Boston, le 21 mai 2020 – 07h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) informe ses actionnaires de la conversion par HBR Investment Group de 107 ORNANE.

Comme prévu dans le plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Paris par jugement rendu le vendredi 15 mai 2020 et comme annoncé le 18 mai 2020, HBR Investment Group a acquis 831 000 actions Néovacs et 107 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) d'une valeur nominale unitaire de 10 000 €, détenues par European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) dans le cadre du contrat de financement conclu le 22 mars 2019 entre Néovacs et ESGOF, pour un prix d'acquisition total d'environ 335 K€.

HBR Investment Group a demandé hier la conversion de la totalité des ORNANE ainsi acquises en actions nouvelles Néovacs, conformément aux termes desdites ORNANE. Le règlement-livraison des actions nouvelles Néovacs issues de la conversion devrait intervenir ce jour.

La conversion de l'intégralité des ORNANE[1] entraine la création de 21 400 000 actions nouvelles, soit, sur la base du capital social de Néovacs à ce jour, une dilution de 12% pour les actionnaires existants. HBR Investment Group devient ainsi détenteur de 22 231 000 actions Néovacs représentant 12,32% du capital et 12,35% des droits de vote.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

[1] Les caractéristiques des ORNANE sont détaillées dans le communiqué de presse publié par Néovacs le 25 mars 2019 (https://neovacs.fr/wp-content/uploads/2019/03/cp-neovacs-250319-pdf). Un tableau de suivi de la conversion des ORNANE est consultable sur le site de la Société.