17/06/2020 - 17:45

Allongement des cycles commerciaux du fait de la crise sanitaire

Gain de nouveaux projets en Europe au 2 ème trimestre

Lancement d'EKKO planifié au 4 ème trimestre 2020

Confirmation des objectifs long terme à horizon 2023

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, fait un point de situation sur son activité et ses développements quelques mois après le déclenchement de l'épidémie de Covid-19.

La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a conduit à une conjoncture économique fortement dégradée, en particulier pour l'industrie automobile (constructeurs et équipementiers) et pour de nombreux secteurs connexes, tels que les loueurs ou les gestionnaires de flottes, particulièrement fragilisés par les mesures de confinement à travers le monde.

Pour MUNIC, cette situation a eu pour conséquence (i) le décalage de déploiements de certains projets et (ii) un allongement des cycles commerciaux avec les clients ayant achevés la phase pilote de leurs projets et qui faisaient l'objet de discussions commerciales avancées avant le déclenchement de la crise.

Aux Etats-Unis, MUNIC a débuté en fin d'exercice 2019 les premières livraisons de Smart Dongles dans le cadre du contrat majeur avec T-Mobile USA, 3ème opérateur télécom américain, pour proposer à ses abonnés un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules. Du fait de la fermeture de la quasi-totalité de ses points de ventes pendant plusieurs semaines au début du 2ème trimestre, l'opérateur américain a reporté au 3ème trimestre les opérations de promotion de cette offre, conduisant à un décalage de livraisons des Smart Dongles par MUNIC.

Plus largement, aucun projet n'est remis en cause, mais un décalage est constaté pour plusieurs d'entre eux.

GAIN DE NOUVEAUX PROJETS, DONT UN OPERATEUR TELECOM SCANDINAVE ET UN GESTIONNAIRE DE FLOTTE AUTOMOBILE INTERNATIONAL

Malgré le contexte économique, MUNIC a remporté plusieurs nouveaux contrats au cours du 2ème trimestre.

A l'image du contrat avec T-Mobile, MUNIC va fournir des Smart Dongles dotés de la fonctionnalité hotspot WiFi pour le compte d'un opérateur scandinave majeur. Les premiers Smart Dongles associés à ce contrat seront livrés au 2nd semestre 2020. MUNIC a notamment été sélectionné pour la capacité exclusive de ses Smart Dongles à collecter et traiter les données véhicules universelles, au-delà des données télématiques plus communes.

Dans l'univers de la gestion de flotte automobile, MUNIC a été sélectionné par un grand leaser international pour équiper de Smart Dongles les véhicules de sa flotte. La capacité à collecter et traiter les données véhicules, mais également la performance des Smart Dongles et la technologie unique de MUNIC ont été déterminants pour le gain de ce grand compte.

EKKO : DÉPLOIEMENT COMMERCIAL AU 4ÈME TRIMESTRE 2020

En ce qui concerne la plateforme EKKO, qui vise à ouvrir à un grand nombre d'acteurs l'accès aux données véhicule en mode DaaS (« Data as a Service ») via un modèle d'abonnements mutualisés, les échanges commerciaux engagés avec des partenaires potentiels se sont poursuivis mais à un rythme moins soutenu du fait de la crise sanitaire. Certains acteurs ont demandé à mettre en pause les discussions le temps de gérer les priorités liées à la crise sanitaire. En revanche, des discussions avec de nouveaux acteurs majeurs, non identifiés au moment de l'introduction en Bourse de MUNIC, ont été initiées au cours de la période.

Dans ce contexte, MUNIC a pris la décision stratégique de décaler le lancement commercial d'EKKO en Europe au 4ème trimestre 2020, au lieu du 2ème trimestre prévu initialement.

ACTIVITÉ PÉNALISÉE À COURT TERME, CONFIRMATION DES OBJECTIFS A HORIZON 2023

Dans le contexte actuel, marqué par une visibilité réduite, MUNIC n'est pas en mesure de quantifier les impacts sur son activité en 2020, d'autant que l'essentiel des ventes est traditionnellement réalisé au 2nd semestre (respectivement 81% et 82% de l'activité des exercices 2018 et 2019). Cette situation est toutefois susceptible de remettre en cause l'objectif d'une croissance forte de l'activité visée par la société en 2020.

Au-delà des impacts à court terme, la crise sanitaire pourrait paradoxalement avoir des effets positifs importants : plusieurs marchés jusque-là difficilement accessibles pour MUNIC sont devenus autant d'opportunités du fait des mesures d'économies décidées par de nombreux acteurs dans l'industrie automobile. La réduction des coûts de R&D de grands groupes les amènent à sélectionner des fournisseurs tiers pour des projets qu'ils prévoyaient initialement développer en interne. MUNIC dispose d'atouts décisifs avec son avance technologique et est d'ores et déjà en négociation avancée sur plusieurs dossiers.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à cet horizon.

UNE SITUATION FINANCIÉRE RENFORCÉE POUR FAIRE FACE AU CONTEXTE ACTUEL

Grâce à l'introduction en Bourse réalisée en février 2020, qui a permis de lever 18,4 M€ via une augmentation de capital, dont 10,2 M€ en numéraire, MUNIC bénéficie d'une situation financière renforcée pour aborder l'année 2020.

Au cours du 2ème trimestre, la trésorerie disponible a également bénéficié du remboursement accéléré du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) des exercices 2018 et 2019, soit un encaissement de 1,6 M€.

AGENDA FINANCIER 2020

27 juillet 2020 Chiffre d'affaires semestriel 2020 24 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 27 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 30 mars 2021 Résultats annuels 2020

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

