C'est au cœur de la célèbre et vertigineuse Tour de Canton en Chine, l'un des édifices les plus spectaculaires au monde par son architecture et sa structure hyperboloïde, haut de 600 mètres, que l'entreprise française MND, a imaginé, fabriqué et installé un site de loisirs à sensations unique au monde, composé de plusieurs parcours acrobatiques et d'un Skywalk à plus de 300 mètres du sol. Baptisée Landmark Alpha, cette nouvelle attraction touristique a ouvert au public vendredi 22 janvier 2021 et ravira tous les amateurs de sensations fortes et de panoramas à couper le souffler parmi les 2 millions de visiteurs annuels de la Tour de Canton.

Commanditée par la société Global Raytur, qui a en charge l'exploitation de ce projet au sein de la Tour de Canton, Landmark Alpha est une nouvelle attraction destinée à enrichir l'offre de divertissement de la ville de Canton en proposant des loisirs actifs et innovants, à la fois aux habitants et aux touristes, 365 jours par an. MND a fait preuve de créativité et d'innovation pour concevoir et réaliser ce projet de loisirs à sensations en milieu urbain unique au monde, qui propose trois parcours acrobatiques vertigineux situés entre 188 et 298 mètres du sol et un Skywalk situé à 325 mètres du sol.

MND, via son pôle loisirs MND LEISURE, est l'un des leaders du marché des infrastructures de loisirs à sensations et contribue à l'attractivité touristique. Pour réaliser ce projet exigeant, les ingénieurs et le bureau R&D de l'entreprise ont déployé tout leur savoir-faire acquis depuis 25 ans dans les projets d'aménagement en montagne. Au cœur de l'œuvre de Mark Hemel, l'architecte de la Tour de Canton, l'intégration parfaite des trois parcours et du Skywalk a été la priorité des équipes de MND dès la phase de conception et lors de son installation. Avec le succès de ce projet phare en Chine, MND entend accélérer son développement sur le segment croissant des loisirs urbains à sensations.

Amanda Luo, Présidente - Directrice générale de Raytur, revient sur la mise en œuvre du projet : « Par son architecture et sa structure véritablement uniques au monde, la réalisation de ce projet d'envergure était un véritable défi technique et logistique que les équipes françaises et chinoises de MND ont su relever avec succès. Nous sommes ravis de la collaboration avec MND qui a mis ses 25 ans d'expérience au service du projet Landmark Alpha et de ses futurs visiteurs. Situé au cœur de la Tour de Canton, il s'agit d'une première inédite et l'affluence depuis la préouverture mi-décembre démontre d'ores et déjà le potentiel de cette nouvelle attraction ! »

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare quant à lui : « Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être aux côtés de Global Raytur pour inaugurer le projet Landmark Alpha pour lequel l'implication des équipes de MND depuis sa conception, sa réalisation puis son installation fut totale. Ce projet est un bel exemple de transfert de notre savoir-faire de la montagne vers l'urbain et une référence phare pour MND en Asie. Véritable levier d'attractivité pour la Tour de Canton, nous sommes convaincus que Landmark Alpha sera un grand succès et qu'il attirera de nombreux visiteurs. »

Les trois parcours acrobatiques ont été imaginés pour vivre une expérience inoubliable avec différents niveaux et de nombreux défis ludiques. Accessible à partir de 8 ans, le parcours se déroule en tout sécurité grâce à la ligne de vie continue développée par MND. Les jeux et les obstacles ont été développés spécialement pour ce projet.

Le Skywalk, situé à 325 mètres du sol, est désormais l'une des nouvelles attractions phares de Canton et offre une incroyable vue panoramique sur la ville grâce à une passerelle parfaitement intégrée à la structure existante. En plus de la promenade de 90 mètres de long et des deux balcons au-dessus du vide, une activité inédite, baptisée « IN & OUT », a été ajoutée pour satisfaire les amateurs de sensations les plus fortes : une plateforme mobile bascule à 180° de l'intérieur vers l'extérieur de la tour pour une expérience encore plus vertigineuse.

La formation de l'opérateur du projet Landmark Alpha a été réalisée par les équipes de MND sur place.

Chiffres clés du projet :

Fréquentation du site : 2 millions de visiteurs annuels

Nombre de jeux : 3 parcours acrobatiques et 37 jeux

A propos de la tour de Canton

Située sur les rives de la rivière des perles, la tour panoramique de Canton, est l'attraction touristique incontournable de la ville, qui compte plus de 14 millions d'habitants. Elle est l'un des bâtiments les plus spectaculaires au monde par son architecture et sa structure hyperboloïde. Ses 7 000 LED habillent la tour de fantastiques jeux de lumières multicolores, la faisant ainsi rayonner à des kilomètres. Son restaurant gastronomique tournant à 424 mètres peut accueillir jusqu'à 400 convives. Sa plateforme d'observation en plein air se situe au 107ème étage, à 450 mètres du sol. Elle s'étend sur une superficie de 54 mètres de long et 40 mètres de large, offrant ainsi aux visiteurs une incroyable vue sur la ville de Canton. Construite en 2009 comme centre d'émission de la télévision et de la radio, la Tour de Canton fut ouverte au public à l'occasion des jeux asiatiques en 2010.

A propos de Global Raytur

Fondée en 2005, Global Raytur est une agence de communication et de relations publiques interculturelles de premier plan. Global Raytur allie des méthodologies éprouvées à des innovations de pointe, pour élaborer des programmes stratégiques qui donnent des résultats gagnants aux clients, en fournissant des solutions stratégiques à une variété de clients à travers ses pratiques en matière d'affaires publiques, de marketing de consommation, de marketing social, d'influence numérique à 360°, d'entreprise et de technologie. Au cours de la décennie, Global Raytur a été bien reconnu par le marché et a reçu à plusieurs reprises de nombreux prix de la China PR Association et d'autres distinctions importantes de la part des secteurs de la communication, des relations publiques, du marketing et des médias. En 2013, grâce à ses ressources internationales, Global Raytur a forgé un partenariat avec les leaders des fournisseurs d'équipements et de solutions de loisirs et de divertissement de classe mondiale. Une plate-forme solide a alors été établie pour fournir aux clients une gamme complète de solutions en matière de planification et d'exploitation de parcs d'attractions, de promotion de la marque et de communication médiatique, de programmes expérientiels et de formation internationale, etc.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

