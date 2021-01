15/01/2021 - 19:00

MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, a réuni ses actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 23 décembre 2020 au siège social de la société.

Les actionnaires de MND ont approuvé les résolutions soumises à leur vote (à l'exception de la 16ème résolution relative à l'augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise), notamment les comptes annuels et consolidés et l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020, la ratification de la cooptation de Mr. Nicolas Chapuis en qualité d'administrateur, l'autorisation en vue de la mise en place du programme de rachat d'actions, le renouvellement des délégations de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, la délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'un regroupement des actions de la société ou encore l'approbation d'un apport en nature portant sur la société SFSTC (lire ci-après).

Le résultat détaillé des votes par résolution est disponible en annexe du présent communiqué de presse (page 3).

RÉALISATION DE L'APPORT EN NATURE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SFSTC

Consécutivement à cette assemblée générale, le Conseil d'administration a mis en œuvre la réalisation effective de l'apport en nature à MND de la totalité des actions de la société SFSTC, en vertu des 23ème, 24ème et 26ème résolutions de l'assemblée générale du 23 décembre 2020.

SFSTC a pour objet l'étude, la réalisation, fabrication, vente, installation, montage, entretien et réparation d'installation de remontées mécaniques et plus généralement de systèmes de transports par câbles.

En rémunération de cet apport, MND a émis, le 23 décembre 2020, un total de 7 000 000 actions nouvelles ordinaires à titre d'augmentation de son capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Ces actions nouvelles ont été émises au prix d'émission de 0,10 €, sans prime d'émission, soit une valeur nette comptable s'élevant à 700 000 €.

Ces actions nouvelles émises, entièrement assimilées aux actions ordinaires anciennes, ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris.

Le contrat d'apport SFSTC, le rapport du Commissaire aux apports sur la valeur de l'apport et le rapport du Commissaire aux apports sur la rémunération de l'apport, sont consultables sur l'espace investisseur du site internet de la société (www.mnd.com), espace Investisseurs, rubrique Informations financières, section Assemblée générale.

Au 31 décembre 2020, à l'issue de cette opération d'apport d'actifs et en prenant en compte les conversions et exercices de valeurs mobilières donnant accès au capital intervenus dans la période, le capital social de MND était désormais constitué de 191 622 431 actions. La répartition du capital de MND mise à jour au 31 décembre 2020 consécutivement à la réalisation de cette opération est consultable sur le site Internet (www.mnd.com), espace Investisseurs, rubrique La Bourse.

FACTEURS DE RISQUES

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le Rapport annuel 2019/2020 relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, déposé le 18 novembre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur son site Internet (www.mnd.com), espace Investisseurs.

1 représentant une dilution de 4,30% sur la base du capital social au 23 décembre 2020, soit 162 853 061 actions. Un actionnaire détenant 1,00% du capital de la société avant la réalisation de cette émission, détient à l'issue de l'opération une participation de 0,9588% (en base non diluée).

2 représentant une décote de -24,81% par rapport au cours de clôture de l'action MND sur le marché Euronext Growth Paris le 22 décembre 2020, soit 0,133 €.

