28/04/2020 - 18:30

Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) annonce que la publication du communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2019/2020 et la mise en ligne du rapport financier semestriel 2019/2020, sont reportées au 22 mai 2020, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 30 avril 2020.

En raison de retards sur les travaux de clôture de plusieurs filiales étrangères, conséquence de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement, et conformément aux dispositions prises en France dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes, il a été décidé de reporter la publication des comptes semestriels et la mise à disposition du rapport financier semestriel au titre de l'exercice 2019/2020 au 22 mai 2020.

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 331 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

