Croissance record du chiffre d'affaires semestriel : +30%

EBITDA retraité de 1,1 M€

Résultat d'exploitation et Résultat net bénéficiaires de 0,3 M€

Trésorerie disponible de 8,9 M€ et trésorerie nette positive de 0,7 M€ (hors OCA)

Chavanod, le 21 janvier 2021 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats semestriels de l'exercice 2020-21 (période du 1er mai au 31 octobre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 21 janvier 2021. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires ont été effectuées.

Le rapport financier semestriel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) S1 2019-20 S1 2020-21 Chiffre d'affaires 14,1 18,3 Marge brute1 8,2 11,4 Taux de marge brute 57,9% 62,4% Charges et produits d'exploitation retraités2 -8,3 -10,3 Ebitda retraité2 -0,2 1,1 Retraitements de charges d'exploitation 2 -0,9 -0,6 Ebitda comptable3 -1,0 0,5 Résultat d'exploitation -1,2 0,3 Résultat net -1,2 0,3





Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et Fondateur de Miliboo commente :

« Nous réalisons un excellent 1er semestre 2020-21 en termes de croissance et de rentabilité. Nous délivrons, dans un contexte très porteur à l'e-commerce, un résultat d'exploitation semestriel bénéficiaire pour la première fois depuis notre introduction en Bourse. Ceci récompense le travail au quotidien de nos équipes depuis plusieurs années, et confirme le potentiel de création de valeur de notre modèle économique, une fois la taille critique atteinte.

Notre notoriété naturelle et notre visibilité auprès de nos clients potentiels ne cessent en effet de croître ce qui nous permet de réduire progressivement nos dépenses publicitaires et marketings, un des leviers avec la marge brute de l'amélioration durable de nos résultats.

Notre situation financière n'a jamais été aussi solide. Tous les feux sont aujourd'hui au vert pour Miliboo. Nous avons l'ambition de conforter cette tendance vertueuse au cours des prochains semestres, confortés par le démarrage sur des bases élevées et prometteuses du second semestre. »





CHIFFRE D'AFFAIRES DE +30%

Au 1er semestre 2020-21, le chiffre d'affaires de Miliboo s'établit à un niveau record à 18,3 M€, en hausse de +30%. Cette progression provient d'une part du fort accroissement des volumes vendus (+17,8%). D'autre part elle provient d'une croissance par les prix conséquence à la fois d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés de nos gammes et d'un moindre recours aux offres promotionnelles par rapport à la même période l'an passé (impact combiné de +11,7% sur le chiffre d'affaires). Le panier moyen s'établit à 267 € HT contre 260 € HT l'an passé.

Sur ce semestre, le budget marketing et publicitaire issu du partenariat media-for-equity signé avec le Groupe M6 (TV / Radio / actifs digitaux) n'a été que faiblement consommé.

La Société a su tirer parti de ce contexte favorable à l'e-commerce avec une hausse de la fréquentation sur son site, 4,4 millions Visiteurs Uniques (VU), et a continué de se structurer, afin d'accompagner sa montée en puissance et sa transformation.

Les boutiques ont également enregistré une hausse sensible de +30% de leur activité.

L'activité en France (85,2% de l'activité) est en hausse de +27,5%. Les ventes à l'export (+42,6%) continuent de profiter d'une bonne dynamique en Allemagne, en Italie et en Espagne, pays d'implantation historique à l'international.





MARGE BRUTE DE 62,4%

La marge brute s'établit à 11,4 M€ au 1er semestre, en hausse de 3,2 M€, soit un taux de marge brute sur chiffre d'affaires de 62,4% (+4,5 points). Cette progression est la conséquence d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés des différentes gammes et d'une réduction des actions promotionnelles par rapport à la même période l'année passée.

Concernant les achats, les gains de marges liés à l'accroissement des volumes ont été largement atténués par un renchérissement du dollar (les achats ayant été en grande partie effectués lorsque le dollar était particulièrement fort).





EBITDA RETRAITÉ LARGEMENT BÉNÉFICIAIRE DE 1,1 M€

L'accroissement record de l'activité sur cette période permet à Miliboo de dégager un Ebitda retraité, pur reflet de l'activité économique de la Société, largement bénéficiaire de 1,1 M€ soit 6,1% du chiffre d'affaires sur ce semestre (contre -0,2 M€ à la même période l'an passé).

La progression remarquable de la rentabilité sur cette période confirme la force du modèle économique de Miliboo, une fois le point d'équilibre franchi, la pertinence des efforts d'optimisation et de maîtrise des charges opérationnelles qui progressent moins vite que la marge brute. Sur le semestre, les charges opérationnelles retraitées4 ont progressé de 1,9 M€ (+23,6%), principalement en raison de :

Une augmentation maîtrisée de +7,2% des coûts logistiques (stockage, préparation de commandes et livraison), conséquence directe de la forte croissance de l'activité ;

(stockage, préparation de commandes et livraison), conséquence directe de la forte croissance de l'activité ; Une hausse de 0,3 M€ de la masse salariale afin d'accompagner la forte croissance de l'activité.

L'Ebitda comptable ressort sur ce semestre positif à 0,5 M€ (2,7% du chiffre d'affaires).





RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET RÉSULTAT NET POSITIFS DE 0,3 M€

Miliboo enregistre un résultat d'exploitation positif de 0,3 M€ pour la première fois depuis l'introduction en Bourse (vs. une perte de 1,2 M€ au S1 2019-2020) soit une progression de +1,5 M€.

De même, le résultat net ressort positif de 0,3 M€ (1,6% du chiffre d'affaires), à comparer à une perte de 1,1 M€ sur la même période l'an passé, soit une progression de +1,5 M€.





TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 8,9 M€ ET TRESORERIE NETTE POSITIVE DE 0,7 M€

La bonne performance opérationnelle de Miliboo se retrouve au niveau de la capacité d'autofinancement retraitée qui ressort positive, à 0,8 M€ sur la période.

Le Besoin en Fonds de Roulement est en diminution de 1,9 M€ par rapport à la clôture annuelle précédente, malgré le renforcement des stocks à hauteur 0,6 M€ afin de répondre à la croissance de l'activité.

Les flux retraités générés par l'activité ressortent à 2,7 M€. Après comptabilisation des investissements nets de la période de 0,2 M€, le Free Cash-Flow5 ressort à 2,5 M€.

La Société a, de plus, au cours de l'exercice, souscrit 3,4 M€ de prêts garantis par l'État (« PGE ») auprès de ses principaux partenaires bancaires (Bpifrance, Banque Palatine, Banque Européenne du Crédit Mutuel et Caisse d'Épargne) pour renforcer sa trésorerie disponible.

Ces nouvelles ressources financières associées au Free Cash-Flow portent la trésorerie disponible au 31 octobre 2020, à 8,9 M€, à comparer à 3,1 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Au 31 octobre 2020, la Société est en position de trésorerie nette positive (hors OCA) de 0,7 M€.





PERSPECTIVES TRÈS FAVORABLES

Miliboo entend poursuivre au 2nd semestre sa trajectoire vertueuse. Les premiers mois du second semestre, novembre et décembre, sont très bien orientés et confirment le dynamisme de la Société.

Une forte attention reste portée sur la disponibilité de l'offre compte tenu de tensions toujours existantes sur la chaîne de production et d'import en provenance de l'Asie.

Miliboo poursuit en parallèle son travail d'optimisation de ses coûts opérationnels, de sa marge commerciale ainsi que la diversification de son sourcing afin d'accompagner au mieux ce changement de dimension. La Société s'appuiera également pendant ces 18 prochains mois sur le budget publicitaire issu du partenariat media-for-equity sur les médias du Groupe M6 (TV / Radio / actifs digitaux), peu consommé sur ce semestre.





A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29,9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).







1 Marge brute sur chiffre d'affaires = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks

2 Exclusion des charges non cash de loyer de la boutique du boulevard de la Madeleine correspondant au traitement comptable des loyers en franchise, des charges non-cash de publicité auprès de M6 non décaissées car rémunérées en OCA, des charges non récurrentes d'instrument de capitaux dans le cadre de plan de rétention de cadres et des frais non récurrents engagés à l'exécution de l'accord de partenariat avec M6 Interactions ; charges cash de loyer de la boutique réparties équitablement sur tout l'exercice en cours et charges de conception de spot TV et Radio réparties sur sa durée d'utilisation effective.

3 Ebitda comptable retraité des éléments décrits en note 2.

4 Ebitda comptable = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements

5 Charges d'exploitation hors provisions, les autres produits d'exploitation hors provisions, la production immobilisée et les subventions d'exploitation, et retraitées des éléments décrits aux notes 2 à 6 de la section 2.1 du rapport financier semestriel au 31 octobre 2020.

6 Flux de liquidités générés par l'exploitation après règlement des investissements nécessaires à l'activité. (EBE - variation du BFR -impôts - investissements nets des désinvestissements)