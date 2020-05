28/05/2020 - 18:00

Chiffre d'affaires annuel proche des 30 M€

+23,8% de croissance au 4 ème trimestre, malgré des impacts liés au Covid-19

Trésorerie renforcée par 4,4 M€ de prêts garantis par l'État.

Chavanod, le 28 mai 2020 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires annuel (1er mai 2019 au 30 avril 2020) et de son 4ème trimestre (1er février au 30 avril 2020).

Chiffre d'affaires (EN K€) 2018-19 2019-20 % Variation 9 mois* 17 021 22 573 +32,6% 4ème trimestre 5 951 7 365 +23,8% Annuel 22 972 29 938 +30,3%

*Chiffres non audités



Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Avec plus de 30% de croissance organique sur l'exercice 2019-20, Miliboo enregistre la progression annuelle la plus significative depuis son introduction en Bourse.

Cette performance commerciale confirme la dynamique positive dans laquelle nous sommes engagés et l'attractivité croissante de nos offres produits auprès de nos clients. Elle reflète également l'effet des 10 premiers mois de publicité sur toutes les chaînes et canaux médias du Groupe M6, ce qui a incontestablement accru la notoriété de notre marque. Ce partenariat devrait être renouvelé pour deux années à compter de juillet 2020 et fera l'objet d'une communication dédiée prochainement. »





Chiffre d'affaires

(EN K€) T4

2018-19 T4

2019-20 % Variation ANNUEL

2018-19 ANNUEL

2019-20 % Variation TOTAL 5 951 7 365 +23,8% 22 972 29 938 +30,3% France 5 021 6 274 +24,9% 19 382 25 828 +33,3% International 929 1 091 +17,4% 3 590 4 110 +14,5%

*Chiffres non audités

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2019-20 ressort à 7,4 M€, en hausse de +23,8% par rapport à la même période l'an passé. Cependant ce trimestre a été marqué par un environnement macroéconomique fortement perturbé par l'expansion de la pandémie de Covid-19. L'activité a ainsi varié de façon hétérogène d'un mois sur l'autre.

Les ventes en France, principal marché avec 85% du chiffre d'affaires, ont progressé de +24,9%, sur l'ensemble du 4ème trimestre par rapport à la même période l'an passé. La croissance a été solide jusqu'à mi-mars. La fermeture des deux boutiques, suite aux mesures sanitaires nationales, a grevé la société d'une partie de ses revenus. Les premières semaines de confinement ont vu un fort attentisme des clients et une contraction soudaine de la demande. Mais à partir d'avril, le rebond s'est progressivement dessiné avant de véritablement s'amplifier durant la dernière partie du mois. Ainsi les ventes sur Internet, via le site et les marketplaces, ont bondi de 54% sur le seul mois d'avril. Certaines catégories ont enregistré des taux de croissance tout à fait exceptionnels, notamment celles liées à la généralisation du télétravail et l'aménagement des terrasses et jardins. L'activité a été soutenue en outre par une exposition publicitaire continue durant le confinement, période où les chaînes du Groupe M6 ont fait état de records d'audience.

Les ventes à l'international ont progressé de 17,4%, portées par l'Espagne et l'Italie, pays dans lesquels le trimestre a connu un cycle similaire d'activité.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Notre agilité et la digitalisation de tous nos process ont permis à notre organisation de s'adapter sans délai et sans aucune rupture opérationnelle. Grâce à la disponibilité immédiate de nos produits et à une bonne couverture de stocks, Miliboo a su répondre au surcroît de demandes et traverser avec réactivité cette période.

Miliboo a en outre contribué, de manière solidaire et désintéressée, à la lutte contre la pandémie en fournissant de la matière première à la production de masques et en équipant des salles de repos des personnels soignants dans des hôpitaux. »

Sur l'ensemble de l'exercice 2019-20, le chiffre d'affaires s'élève à 29,9 M€, en croissance organique de 30,3% par rapport à l'an passé, provenant aux trois quarts de la hausse des volumes de vente. Représentant 86% de ses revenus, la France demeure le premier marché de Miliboo et continue de tirer la croissance avec une activité en hausse de +33,3%, aussi bien sur les ventes en ligne qu'en boutiques. Les ventes annuelles à l'international ont quant à elles progressé de +14,5%.

Sur l'année, le nombre de visiteurs uniques sur les sites de la société a fortement progressé (+30,4%), atteignant 9 millions de VU, traduisant une forte hausse de la notoriété de la marque. Miliboo a bénéficié d'une exposition médiatique sans précédent issue des partenariats avec le Groupe M6 et Stéphane Plaza, et amplifiée par une audience télévisuelle renforcée durant le confinement.

Obtention d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) à hauteur de 4,4 M€

Face à la contraction des ventes dans les premières semaines de confinement et plus largement face à l'incertitude économique générée par l'expansion de la pandémie, Miliboo a sollicité l'octroi d'un prêt garanti par l'État (PGE). Ses principaux partenaires bancaires (Bpifrance, Société Générale, Banque Palatine, Banque Européenne du Crédit Mutuel, et Caisse d'Epargne) ont confirmé leur confiance dans les perspectives en octroyant un financement d'un montant total cumulé de 4,4 M€.

Ce PGE permet à Miliboo de sécuriser son activité dans un contexte de visibilité dégradée.

Le PGE s'intègre dans l'éventail de mesures adoptées par le gouvernement français dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du plan d'aide national de 110 milliards pour les sociétés, conformément aux arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020.

La société avait bénéficié en début d'année de deux emprunts moyens terme de 0,6 M€ chacun auprès de Bpifrance et de Banque Populaire des Alpes afin de soutenir son développement. L'ensemble de ces financements, combinés au rebond des ventes sur avril, et qui se poursuit sur mai, renforcent significativement la trésorerie disponible de Miliboo qui s'élève à date à environ 8 M€.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous remercions nos partenaires bancaires de leur soutien et leur confiance renouvelée dans notre entreprise. Leur accompagnement nous permet d'être mieux armé face à l'incertitude générée par la situation sanitaire et les défis auxquels nous devrons faire face à l'avenir. »

Perspectives

Miliboo continue d'observer en ce début d'exercice une croissance de ses ventes similaire à celle enregistrée au mois d'avril. La société dispose d'un niveau de stocks satisfaisant, et les deux boutiques ont réouvert leurs portes depuis le 11 mai. Toutes les mesures de précaution ont été prises afin d'accueillir les clients dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

En France, la société continuera de concentrer ses efforts avec un renouvellement bien engagé pour une durée de deux ans de son partenariat avec M6, et ainsi continuer de bénéficier d'une couverture médiatique importante.

À l'international, Miliboo a décidé de rationaliser ses investissements marketing pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.

La société poursuit en parallèle son travail d'optimisation de ses coûts opérationnels avec comme principal objectif l'amélioration de sa marge commerciale et l'atteinte, à terme, de l'équilibre opérationnel.

Prochain rendez-vous :

9 juillet 2020 (après bourse) : Résultats annuels 2019-20

