07/04/2020 - 18:00

MVG (Microwave Vision Group / ALMIC – FR0004058949) annonce la signature d'un nouveau contrat majeur, d'un montant supérieur à 30 M€ pour un système de mesure dans le secteur de l'Aérospatiale/Défense. Le contrat prévoit une livraison en 2023, avec une montée en puissance progressive du chiffre d'affaires entre 2020 et 2023. Le Groupe anticipe une phase d'études allégée compte tenu des compétences acquises sur des systèmes similaires.

Ce nouveau succès commercial majeur auprès de ce client valorise le savoir-faire de MVG et la qualité de ses produits.

MVG renforce ainsi son positionnement sur les systèmes de mesure de grande ampleur, un marché en forte demande, et confirme sa capacité à signer des contrats de taille très significative lui permettant de franchir rapidement des seuils d'activités importants.

En parallèle, le Groupe a également enregistré deux commandes avec un acteur américain dans le domaine du newspace d'un montant global proche de 4,5 M€.

Ces contrats font partie des prises de commandes du 1er trimestre 2020, déjà bien orientées, confirmant la très bonne dynamique de ce début d'exercice.

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions – tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,3 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

