28/04/2020 - 18:00

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 28 avril 2020

MICROPOLE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2019

Le Groupe Micropole annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel portant sur l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ce rapport financier annuel 2019 comprend notamment :

Attestation de la personne assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;

Comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 ;

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société MICROPOLE à l'adresse www.micropole.com, rubrique investisseurs.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 14 mai 2020 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | 01 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Micropole | Adeline Rajch | 01 74 18 76 07 | arajch@micropole.com

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | nrebours@micropole.com