Levallois-Perret, le 22 avril 2020

Groupe Micropole : Très forte progression des résultats annuels 2019

ROC 2019 en progression de 30%

Point Covid-19

+8,5% de croissance organique (hors MLS – activité formation), en accélération sur S2 (+10%)

Résultat net doublé à +2,3 millions d'euros

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 115,3 millions d'euros contre 109,3 millions d'euros à la même période l'an passé. A périmètre et taux de change constant (hors MLS – activité formation), la progression est de 8,5% pour l'ensemble de l'exercice, le second semestre 2019 marquant notamment une accélération notable du rythme de la croissance de l'activité (+10%) et de progression de la rentabilité, malgré la poursuite de la tension sur les ressources.

La société présente ses comptes annuels 2019 audités et arrêtés par le conseil d'administration du 21 avril 2020. Ces comptes ont été retraités pour prendre en compte la cession intervenue le 17 février 2020 de la filiale Micropole Learning Solutions (MLS) dédiée à la formation. Ainsi, l'activité de MLS qui représentait 3,4 millions d'euros sur la période, a été traitée en activité cédée ou abandonnée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019.

En millions d'euros - Normes IFRS

(En cours d'audit) 2019* 2018* 2018

Publié Chiffre d'affaires 115,3 106,0 109,3 Résultat opérationnel courant 6,0 4,5 4,6 En % du CA 5,2% 4,2% 4,2% Charges et produits non opérationnels (1,6) (1,5) (1,6) Résultat opérationnel 4,4 2,9 3,0 En % du CA 3,8% 2,7% 2,7% Résultat Net 2,3 1,1 1,1

*Retraité de la cession MLS intervenue le 17 février 2020

Le résultat opérationnel courant affiche une forte progression (+30%) et s'établit à 6 millions d'euros. Cette évolution est principalement liée :

A l'augmentation du positionnement prix, liée à une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe (en France : TJM +5,5%).

Aux efforts de restructuration initiés en 2017 et poursuivis cette année avec la cession de l'activité MLS.

Aux économies d'échelle générées par une croissance soutenue du chiffre d'affaires permettant de mieux absorber les charges de structure du Groupe.

A nombre de jours ouvrés constants, le résultat opérationnel courant est en amélioration de 4,2% à 5,6%. Sur la zone Europe (Groupe hors Chine), le résultat opérationnel courant s'établit à 6% versus 4,5% en 2018.

De son côté, le résultat opérationnel a progressé de 46% et atteint 4,4 millions d'euros, malgré des charges de restructuration restées au niveau de l'exercice précédent.

Cette bonne performance annuelle, qui a marqué une nette accélération sur le second semestre, particulièrement sur la zone Europe, est le reflet :

Du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation Digitale et Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.

De l'industrialisation des offres cloud constituées en partenariat avec Amazon AWS, Microsoft Azure et Salesforce, en particulier sur les projets autour de la Data. Cette vision globale et innovante, à la fois en termes de méthodologie et d'architecture, assure à Micropole une position de leader sur ces solutions dont la part dans le chiffre d'affaire a cru fortement. L'offre Go Cloud & Security, lancée en milieu d'année 2019, complète également cette offre.

De l'innovation permanente des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients. Les investissements 2019 se sont notamment portés sur l'IA (machine learning et deep learning, analyse prédictive ou comportementale, détection de fraude, RPA, etc.), l'IoT (optimisation du cycle de vie industriel, maintenance prédictive, gestion de jumeaux numériques, etc.), les nombreuses problématiques rencontrées dans les domaines de la data et du digital en environnement complexe, ainsi que la blockchain (transmission et sécurisation de données dans un SI).

De l'amélioration continue et de l'optimisation des processus internes, autant dans les domaines du commercial et de l'opérationnel que dans celui de la gestion de nos ressources humaines.

Le résultat net part du Groupe est positif et ressort à 2,3 millions d'euros, soit plus du double par rapport à l'exercice précédent.

Cette forte amélioration des résultats se traduit également sur la trésorerie puisqu'au 31 décembre 2019, celle-ci s'élève à 16,3 millions d'euros avec un endettement financier net, hors dettes locatives, de 9,5 millions d'euros (contre 12,3 millions au 31 décembre 2018), pour des capitaux propres de 52,2 millions d'euros. Il est à noter que 2019 est la première année d'application de la norme IFRS16 qui conduit à retraiter les contrats de location immobilière et mobilière en actifs immobilisés (poste droits d'utilisation) et en dettes (poste dettes locatives à court terme et dettes locatives à long terme).

Progression des activités

La bonne dynamique des activités du Groupe Micropole a été principalement portée par :

Les deux business units sur Paris opérant les offres autour de la Data et du Digital qui ont progressé sur 2019 respectivement de 8,8% et 9%.

L'entité en Belgique dont la croissance en 2019 s'élève à 18,4% et qui bénéficie de la forte demande client autour des offres cloud, et en particulier sur les plateformes Advanced Analytics dont les équipes belges sont les précurseurs pour le Groupe.

Les activités dans les Régions françaises et en Suisse (hors effet de change) sont restées relativement stables sur la période, marquées par des réorganisations au niveau du management ou des équipes commerciales. Enfin, la Chine, qui a connu une forte baisse de son activité (-40%), est devenue non significative sur les chiffres du Groupe (moins de 0,5% du CA groupe). L'agence se focalise sur le maintien de l'activité d'accompagnement de nos clients européens.

Recrutement

Sur le plan de nos ressources humaines, l'année 2019 a été marquée par une dynamique positive due à la fois à une forte activité de recrutement (plus de 350 entrées dans le Groupe) mais également à une baisse sensible du turnover en France, résultant de nombreuses actions menées par la direction des Ressources Humaines pour améliorer la marque employeur et fidéliser les talents. Le Groupe a aussi renouvelé en 2019 ses certifications Happy At Work et Happy Trainees et obtenu pour la première fois le label Agile At Work. Cette dynamique positive s'est accélérée sur le second semestre et permet à Micropole de disposer d'un effectif embarqué pour 2020 bien supérieur à l'année précédente (+5,2%).

Perspectives et point COVID-19

La pandémie du COVID-19, la mise en confinement intervenue en Europe en mars 2020, ont affecté l'économie mondiale et par voie de conséquence l'activité du Groupe. L'ensemble du personnel a basculé en mode télétravail sans difficulté et un grand soin a été porté à la gestion des ressources humaines.

Dès le mois de mars, une baisse du chiffre d'affaires a été constatée par rapport aux objectifs 2020 et celle-ci pourrait atteindre 20% en avril et mai 2020. La durée de cette situation et son ampleur ne sont pas prévisibles. Dans ce contexte, le Groupe a mis en œuvre des mesures d'activité partielle et différents dispositifs d'aide gouvernementale dans les pays concernés (dont le Prêt Garanti par l'État en France), destinés à préserver les entreprises et assurer une reprise dans les meilleures conditions à l'issue de cette crise internationale

Au regard de la très bonne performance 2019, le plan TARGET 21 était en très bonne voie de réussite avant l'impact de la crise sanitaire mondiale. Dans cette période d'incertitude, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais ne communique aucun objectif chiffré pour 2020.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

