31/03/2020 - 08:45

Communiqué de presse



METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2019





Hausse de près de 10% du RN 2019 à plus de 455 K€



Des fonds propres portés à 10,7 M€ avant augmentation de capital de 1,5 M€



Paris, le 31 mars 2020 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2019.



Comptes annuels 2019 : un résultat net en hausse de 9,86 % par rapport à 2018

Compte de résultat (k€) 31/12/2019 31/12/2018 Produits d'exploitation - -4,3 Charges d'exploitation -97,2 -90,9 Résultat d'exploitation -97,2 -95,2 Résultat financier +551,9 +1.712 Résultat exceptionnel + 1,2 -1.202 Résultat net +455,8 +419,2 Variation résultat net +9,86% +85%



Dans la continuité des exercices précédents et grâce à la montée en puissance régulière des investissements réalisés depuis sa création, Méthanor voit son résultat net progresser de près de 10% en 2019, à 455 825 euros. Une augmentation significative, après les exercices 2018 et 2017 qui avaient vu cette ligne bondir respectivement de 85% et 215% entre 2016 et 2017.

Méthanor – bénéficiaire depuis sa création - poursuit sa dynamique de croissance rentable et confirme sa volonté de distribuer un dividende régulièrement.

Méthanor récolte ainsi les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroélectricité, ...).

Les comptes 2019 font notamment ressortir le financement réussi de la centrale hydraulique Aqua Bella, la mise en service de l'unité de biomasse Novillars et une provision de 5% de la centrale hydraulique Chavort pour prendre en compte sa moindre production par rapport au business plan initial.



Principaux événements de 2019

Au cours de l'exercice 2019, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables et à gérer activement son portefeuille d'actifs.

Aqua Bella / Centrale hydroélectrique

En mars 2019, Méthanor a procédé au versement d'une nouvelle tranche d'investissement de 478.000 euros dans la centrale hydroélectrique d'Aqua Bella, située sur les communes d'Aiguebelle et de Randens (Savoie). A l'origine de ce projet, Akuo Energy est le premier producteur français d'énergies renouvelables indépendant, à la fois multi-géographiques et multi-technologiques.

Méthanor a ainsi investi 956.000 euros dans ce projet d'énergies renouvelables aux côtés d'Akuo Energy et avait fait l'acquisition de 11% du capital de la centrale, sachant que le coût du financement total s'élève à 12,85 M€.

Mise en service de la Centrale de Cogénération Biomasse (CBN) de Novillars

Méthanor a annoncé fin février 2019, la mise en service de la Centrale de Cogénération Biomasse (CBN) de Novillars, dans le Doubs. Dotée d'une capacité de 20 MWe et d'une puissance thermique de 63 MWth, cette centrale inaugurée le vendredi 15 février 2019, est née de l'association d'Akuo Biomasse et d'un acteur historique de la production de papier, la papeterie Gemdoubs.

Pour rappel, le projet a fait l'objet d'un investissement de 2 M€ de la part de Méthanor, sur un coût total de 87 M€.



Un dividende annoncé ultérieurement

Méthanor confirme ne pas être impacté par la crise actuelle du Coronavirus et la politique de distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019 n'est absolument pas remise en cause.

Méthanor proposera à sa prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende dont le montant sera arrêté lors du prochain conseil de surveillance. Pour mémoire, au titre de l'exercice 2018, un dividende de 21 centimes d'euros par action avait été voté par l'assemblée générale.

La Société rappelle que, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques conservant leurs actions pendant au moins 5 ans.



Le bilan simplifié au 31/12/2019 est le suivant :

Actif (k€) 31/12/2019 31/12/2018 Passif (k€) 31/12/2019 31/12/2018 Actif Immobilisé 9.251 8.872 Capitaux propres 10.686 10.619 Liquidités 1.663 2.033 Dont résultat +455 +415 Emprunts et dettes bancaires 202 262 Autres élts d'actif 0 0 Dettes fournisseurs 27 24 Total actif 10.915 10.906 Total passif 10.915 10.906



Perspectives pour l'exercice 2020

Dans la continuité des exercices précédents, la Société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et améliorer continuellement ses résultats financiers.

La réussite de l'augmentation de capital de 1,5 M€ annoncée le 25 mars 2020 donne à Méthanor les moyens de poursuivre sa stratégie d'investissements ciblés.



A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.



Pour plus d'informations : www.methanor.fr



CONTACTS PRESSE

Méthanor

contact@methanor.fr

T : 01 40 15 61 77

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

jpmocci@ulysse-communication.com

T : 0671911883

Fabio Marquetty

fmarquetty@ulysse-communication.com

T : 06 28 45 40 97

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.