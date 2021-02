10/02/2021 - 18:35

Industrialisation de l'acide glycolique par METEX

3 sites industriels déjà à l'étude pour une décision finale fin 2021



Un soutien massif de l'Etat français dans le cadre

de son plan de relance d'activités stratégiques

Subvention de près de 10 M€

Clermont-Ferrand, le 10 février 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui l'obtention d'une subvention de 9,6 M€ pour accompagner son projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France.

Après l'annonce récente de la production des premiers lots d'acide glycolique d'origine naturelle sur son démonstrateur industriel, METEX met en œuvre un plan d'industrialisation en propre du 1er acide glycolique d'origine naturelle.

Le projet, d'une enveloppe totale estimée aujourd'hui entre 40 et 45 M€, se décompose en deux étapes :

Les études et les développements nécessaires à la décision d'investissement prévue fin 2021 (choix du site, études d'ingénieries, validation de l'offre commerciale, etc…),

L'investissement dans la construction et le démarrage de l'outil industriel d'une capacité, dans une première phase, de 2 500t/an.

« Les développements qui seront conduits sur le projet AG en 2021 ont un double objectif : une décision d'industrialisation de la technologie à la fin de l'année 2021 pour adresser le marché de la cosmétique, et la préparation de partenariats industriels pour adresser les applications polymères notamment dans le secteur médical, marché à forte valeur ajoutée », déclare Manuela Falempin, Responsable Business Développement.

D'un montant de 9,6 M€, ce soutien de l'Etat français a pour objet d'accompagner le projet d'investissement de METEX dans la construction de la première unité en France et en Europe.

Aujourd'hui, l'AG est produit exclusivement par des pétrochimistes américains et asiatiques. Cette unité, qui utilisera une technologie de fermentation, sera la première unité industrielle au monde à produire de l'AG d'origine naturelle.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre des dispositifs mis en place par le Gouvernement pour soutenir l'investissement pour la transformation des agro-ressources et pour la bio-production d'intrants essentiels de l'industrie, deux axes stratégiques de la politique de relance industrielle du gouvernement.

Antoine Darbois, Responsable des participations industrielles de METabolic EXplorer déclare : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés comme l'un des projets prioritaires permettant à l'économie française de renforcer son indépendance dans le domaine de la bio-production. Après l'industrialisation de la technologie PDO sur le site de Carling Saint-Avold en Moselle, c'est aussi une preuve supplémentaire de notre capacité à transformer nos innovations en projet industriels. ».

Pour l'implantation de cette unité, 3 sites géographiques sont actuellement à l'étude : le site de Carling dans la logique de réaliser cet investissement à proximité de l'unité de METEX NØØVISTA, et deux autres sites situés dans le nord de la France.

Pour rappel, l'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur de 2 polymères biodégradables : le PGA (Poly Glycolic Acid) et le PLGA (Poly Lactique coGlycolique Acide). La biodégradabilité de ces polymères dépend de la proportion d'AG incorporé. Cette propriété est valorisée aujourd'hui dans les applications médicales pour la fabrication de fils chirurgicaux auto-résorbables et demain pour la fabrication de plastiques 100% biosourcés avec des cycles de vie raccourcis. Au total, le marché mondial de l'AG est un marché est évalué à plus de 130 M€[1] en 2020. METEX cible en priorité un marché dont la croissance, estimée entre 5 et 10%, pourrait s'accélérer avec une première solution biosourcée. Par ailleurs, de nouvelles applications, notamment dans les bioplastiques biodégradables, représentent un potentiel de croissance additionnelle.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

