(Euronext Paris - Compartiment C)

04/02/2021 - 18:00

Information financière du 4ème trimestre 2020

Clermont-Ferrand, le 4 février 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 4ème trimestre 2020.

Au 4ème trimestre 2020, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 k€

correspondant aux revenus perçus dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

A fin décembre 2020, le Groupe a ainsi réalisé un chiffre d'affaires annuel de 50 k€. Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa plateforme technologique ALTANØØV, METabolic EXplorer précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de

18,2 M€ contre 19,9 M€ au 30 septembre 2020. Cette trésorerie à fin décembre intègre :

l'encaissement de la dernière tranche de financement, dans le cadre du protocole d'investissement de sa filiale METEX NØØVISTA, de 6,9 M€ dont 3,1 M€ versés par le Fonds SPI[1] de Bpifrance, et

un montant de 2 M€ encaissé suite à l'obtention d'un prêt dit d'amorçage investissement (PAI) octroyé à sa filiale METEX NØØVISTA par Bpifrance.

En complément, un prêt additionnel (Prêt Innov+) d'un montant de 5 M€ a été octroyé à METEX NØØVISTA par la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne et sera versé au cours du 1er trimestre 2021. Ces emprunts, d'un montant total de 7 M€, ont été souscrits afin de sécuriser la trésorerie de METEX NØØVISTA et viennent ainsi largement compenser les écarts de coûts liés au contexte de la crise sanitaire qui demeurent non-significatifs par rapport à l'enveloppe initiale.

Le Groupe précise que le versement d'un montant de 1,9 M€ relatif à sa créance Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre de l'année 2019 qui était attendu sur le 4ème trimestre 2020 a été versé en janvier 2021.

Les décaissements enregistrés sur le 4ème trimestre 2020 concernent principalement les travaux de construction de l'usine METEX NØØVISTA dont le démarrage de la production est prévu au 2ème trimestre 2021.

L'endettement du Groupe au 31 décembre 2020 s'établit à 14,8 M€ contre 13,1 M€ au 30 septembre 2020. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 30 décembre 2020 à 3,3 M€ contre 6,8 M€ au 30 septembre 2020.

Les données 2020 qui figurent dans cette communication sont en cours d'audit par les commissaires aux comptes et non encore arrêtées par le Conseil d'Administration.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : [email protected] Mail : [email protected]

[1] Fonds « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance, souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement