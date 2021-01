(Euronext Paris - Compartiment C)

08/01/2021 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société METabolic EXplorer à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 140 086 titres

- 184 977.90 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 207 133 titres

- 26 223.29 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 295 157 724 297 491.48 01/07/2020 4 1 001 1 481.48 02/07/2020 1 500 730.00 03/07/2020 1 500 735.00 06/07/2020 - - - 07/07/2020 2 501 751.50 08/07/2020 3 1 000 1 500.00 09/07/2020 - - - 10/07/2020 1 517 842.71 13/07/2020 1 483 787.29 14/07/2020 - - - 15/07/2020 - - - 17/07/2020 1 1 000 1 800.00 20/07/2020 9 6 000 10 500.00 23/07/2020 - - - 24/07/2020 13 5 000 9 250.00 27/07/2020 - - - 29/07/2020 3 3 000 5 520.00 30/07/2020 11 3 001 5 461.82 31/07/2020 - - - 03/08/2020 3 1 000 1 810.00 04/08/2020 4 1 474 2 623.72 05/08/2020 3 1 527 2 687.52 06/08/2020 1 500 890.00 07/08/2020 2 501 901.80 10/08/2020 4 301 541.80 11/08/2020 - - - 12/08/2020 1 1 1.81 13/08/2020 1 1 1.82 14/08/2020 3 2 001 3 701.85 17/08/2020 1 1 000 1 800.00 18/08/2020 5 1 001 1 821.82 19/08/2020 2 1 001 1 811.81 21/08/2020 4 3 000 5 370.00 25/08/2020 1 1 1.81 26/08/2020 1 1 1.82 27/08/2020 - - - 31/08/2020 1 1 000 1 820.00 01/09/2020 - - - 02/09/2020 - - - 03/09/2020 3 1 001 1 861.86 04/09/2020 4 3 000 5 490.00 07/09/2020 2 1 000 1 820.00 08/09/2020 7 3 001 5 341.78 10/09/2020 4 1 001 1 741.74 11/09/2020 5 3 000 5 100.00 14/09/2020 1 2 000 3 360.00 15/09/2020 1 1 1.72 16/09/2020 1 1 000 1 700.00 17/09/2020 1 1 1.70 18/09/2020 4 2 001 3 421.71 21/09/2020 2 2 500 4 175.00



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 295 157 724 297 491.48 22/09/2020 5 2 000 3 220.00 23/09/2020 1 1 1.65 24/09/2020 3 2 001 3 301.65 25/09/2020 1 1 1.68 28/09/2020 - - - 29/09/2020 3 1 576 2 710.72 01/10/2020 1 424 716.56 02/10/2020 5 4 001 6 561.64 05/10/2020 2 501 826.65 06/10/2020 1 1 1.69 08/10/2020 4 1 001 1 671.67 09/10/2020 3 2 001 3 301.65 12/10/2020 2 1 500 2 400.00 13/10/2020 2 1 000 1 650.00 14/10/2020 6 2 401 3 889.62 16/10/2020 1 1 000 1 600.00 19/10/2020 1 1 1.63 20/10/2020 - - - 21/10/2020 - - - 22/10/2020 - - - 23/10/2020 3 2 000 3 540.00 26/10/2020 8 7 500 12 600.00 27/10/2020 14 7 000 10 710.00 28/10/2020 4 3 454 5 111.92 29/10/2020 2 1 000 1 490.00 30/10/2020 3 1 501 2 326.55 02/11/2020 2 2 000 3 080.00 04/11/2020 1 1 1.57 05/11/2020 3 1 000 1 620.00 06/11/2020 14 3 001 4 951.65 09/11/2020 1 1 499 2 473.35 10/11/2020 6 2 000 3 400.00 11/11/2020 - - - 12/11/2020 1 3 5.16 13/11/2020 3 3 000 5 400.00 16/11/2020 - - - 17/11/2020 - - - 18/11/2020 - - - 20/11/2020 2 2 000 3 640.00 23/11/2020 - - - 24/11/2020 3 22 40.04 25/11/2020 3 978 1 779.96 26/11/2020 4 1 991 3 603.71 27/11/2020 2 1 000 1 830.00 30/11/2020 - - - 01/12/2020 2 1 845 3 966.75 02/12/2020 1 2 000 4 800.00 03/12/2020 4 2 616 6 409.20 04/12/2020 3 4 384 10 433.92 07/12/2020 2 4 000 10 480.00 08/12/2020 6 8 000 20 000.00



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 295 157 724 297 491.48 09/12/2020 1 300 750.00 10/12/2020 12 7 900 19 118.00 14/12/2020 2 1 000 2 330.00 15/12/2020 8 6 000 13 680.00 16/12/2020 2 1 000 2 260.00 17/12/2020 2 1 000 2 240.00 18/12/2020 - - - 28/12/2020 - - - 29/12/2020 4 277 664.80 30/12/2020 4 723 1 735.20

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

