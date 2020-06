(Euronext Paris - Compartiment C)

15/06/2020 - 18:00

Obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 6,2 M€

Clermont-Ferrand, le 15 juin 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, informe ses actionnaires de l'obtention d'un prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 6,2 M€. Ce montant vient renforcer la trésorerie de METEX qui avait déjà bénéficié d'une levée de fonds de 7,3 M€ obtenue en février 2020.

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, METabolic EXplorer a sollicité le concours d'établissements bancaires au travers du dispositif de Prêt Garanti par l'Etat (PGE)[1], actionnable pendant une durée de 12 mois. Cet emprunt pourra être amorti sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Il permet à METabolic EXplorer d'aborder sereinement la poursuite de ses activités et de faire face, le cas échéant, aux conséquences financières engendrées par le décalage du développement de ses projets causé par la crise sanitaire.

Une mise à jour de l'ensemble des plannings, dont celui de l'usine METEX NØØVISTA en cours de construction, est en cours d'élaboration. Elle permettra de déterminer précisément l'impact de ce décalage sur la trésorerie à moyen terme de la Société.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr

[1] Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l'Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises impactées par la crise du Covid-19.