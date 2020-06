11/06/2020 - 19:00

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte 2020

Clermont-Ferrand, le 11 juin 2020– (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 9 juin 2020 au siège social de la Société, situé Biopôle Clermont Limagne, 1, rue Emile Duclaux – 63360 Saint-Beauzire, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants et des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de la pandémie de Covid-19 (l'« Ordonnance »), cette Assemblée Générale s'est tenue à huis clos. Les actionnaires en ayant fait la demande ont pu suivre en direct en webcast audio cette assemblée et écouter la présentation du management et les réponses aux questions écrites reçues. L'enregistrement de cette réunion demeure disponible dans la rubrique « Assemblées Générales » (menu Investisseur) du site internet de la Société : www.metabolic-explorer.fr .

Sur première convocation, l'Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2020 a réuni le quorum nécessaire et l'ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires présents et représentés totalisaient 27,16 % du capital social de la société et 30,92% des droits de vote. La société remercie l'ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale annuelle, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions[1] soutenues par le Conseil d'Administration dont notamment :

l'approbation des comptes de l'exercice 2019 ;

le renouvellement du mandat du Cabinet EXCO en qualité de Commissaire aux comptes titulaire;

la faculté donnée au Conseil d'Administration de procéder à un programme de rachat d'actions propres dans la limite de 10 % du capital social de la société ; et

diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'Administration.

Conformément aux préconisations du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de ne pas autoriser les augmentations du capital social de la société réservées aux salariés de la société dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du Code de commerce et L. 3332-18 du Code de travail.

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet www.metabolic-explorer.fr dans la section « Assemblées Générales » (menu Investisseur).

Au cours de la séance, le Président Directeur Général, Benjamin GONZALEZ a fait un point sur le positionnement, la stratégie et l'activité de la société en 2019 et depuis le début de l'exercice en cours notamment dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, il a également présenté les produits en développement sur la plateforme ALTANØØV. Puis le Responsable des Fililales Industrielles du Groupe, Antoine DARBOIS, a exposé à l'Assemblée les développements intervenus au sein de METEX NØØVISTA et spécialement sur l'avancement du chantier de construction de l'unité de production de PDO/AB à Carling/Saint-Avold. Enfin, la Secrétaire Générale de la Société, Catherine PENNEC, a présenté la situation financière de la Société et les comptes consolidés 2019.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

