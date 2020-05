04/05/2020 - 07:00

Epidémie de COVID-19 : METEX a repris ses activités sur site

Retour de plus de 80% de ses effectifs sur le site de St-Beauzire

Reprise de la co-activité sur le chantier de construction de l'usine de METEX NØØVISTA

Clermont-Ferrand, le 4 mai 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, informe ses actionnaires de la reprise progressive de ses activités sur son site en Auvergne et sur le chantier de construction de l'usine de METEX NØØVISTA.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et conformément aux mesures d'hygiène et de confinement requises, METabolic EXplorer rappelle que le 17 mars 2020, la société a mis en place un plan de continuité d'activité minimum favorisant le télétravail et limitant les activités nécessitant une présence sur site au seul maintien des actifs stratégiques matériels et immatériels de la société et du support à METEX NØØVISTA.

Afin de permettre une reprise progressive de l'activité sur site à Saint-Beauzire, notamment de ses activités de R&D et du démonstrateur, tout en assurant la santé et la sécurité de son personnel, METEX a identifié, après un travail conjoint avec le CSE de l'entreprise, les situations à risque service par service. Ainsi, ont été mis en place plusieurs aménagements organisationnels, approuvés par la médecine du travail et qui évolueront en fonction des impératifs de gestion de cette crise sanitaire. Ces aménagements permettent au Groupe de concilier les enjeux en matière de priorité de santé et de sécurité de ses collaborateurs avec la reprise nécessaire de ses activités, depuis le 9 avril, pour 75 à 100% de ses effectifs, selon les services.

En parallèle, le Groupe a travaillé sur la mise en œuvre de mesures permettant une reprise progressive de l'ensemble des travaux de construction de l'usine METEX NØØVISTA dans les meilleures conditions possibles. Le chantier de construction s'est dans un premier temps poursuivi avec des équipes restreintes et depuis les 20 et 27 avril, différentes entreprises ont repris progressivement les activités sur site notamment pour la partie génie civil. Une mise à jour du planning des travaux de construction est en cours d'élaboration.

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METabolic EXplorer déclare : « Afin de limiter au maximum l'impact économique de cette crise sanitaire sur nos développements, nous avons travaillé à la mise en œuvre de cette reprise d'activité dans les meilleures conditions possibles pour protéger nos salariés. Je tiens à souligner la formidable capacité d'adaptation de nos équipes qui nous a permis de mettre en place cette organisation et ainsi répondre aux défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui et demain à la sortie de cette crise ».

A ce stade, l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 n'est pas encore quantifié.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

