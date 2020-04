(Euronext Paris - Compartiment C)

28/04/2020 - 20:00

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Clermont-Ferrand, le 28 avril 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier annuel comprend notamment :

La déclaration de la personne physique qui assume la responsabilité du rapport ;

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Les comptes annuels ;

Les rapports des commissaires aux comptes ; et

Les honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société - www.metabolic-explorer.com – dans la rubrique Investisseur puis Rapports Financiers.

La Déclaration de Performance Extra-Financière pour l'exercice 2019, démarche volontaire de l'entreprise, sera publiée courant du troisième trimestre 2020. En effet, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, la procédure d'examen des données par un organisme tiers indépendant n'a pas pu se tenir dans les conditions et délais habituels.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr