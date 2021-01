29/01/2021 - 08:00



MEDIA 6 (Euronext Paris - Compartiment C - FR0000064404 - EDI), spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, publie ses résultats annuels de l'exercice 2019-20 (clôture de l'exercice au 30 septembre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 15 janvier 2021. Les procédures d'audit sur les comptes annuels consolidés ont été effectuées.





(en K€) 30 septembre 2019 30 septembre 2020 Chiffre d'affaires 77 086 68 154 Résultat opérationnel avant goodwill 4 200 9 Dépréciation Goodwill (432) (2 999) Résultat financier 85 (438) Impôts (1 260) (225) Résultat net 2 593 (3 653) Résultat net part du groupe 2 593 (3 653)

Les comptes annuels consolidés de l'exercice 2019-2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 15 janvier 2021.





Activités et Résultats

Lors de l'exercice 2019/2020, le Groupe MEDIA 6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 68,2 M€ en baisse de -11,6 % par rapport à 2018-2019, et de -19,9 % hors acquisition IMG du fait de la crise sanitaire. L'activité s'est cependant améliorée au 4ème trimestre 2019/2020 par rapport au 3ème trimestre.

Sur cet exercice, les activités de services se sont maintenues. En production, les activités Métal (France) et mèchiers sont en progression alors que les activités Naval et en Chine ont relativement mieux résisté que les activités des secteurs PLV et surtout d'Agencement dans le retail, impactées par les mesures de fermetures des commerces et les limitations de circulation au niveau mondial.

La Société IMG (devenue MEDIA 6 IMG) acquise lors de cet exercice au Canada a contribué à hauteur de 6,4 M€ au chiffre d'affaires (sur les 9 derniers mois).

Grâce à un plan d'actions énergiques de réduction du seuil de rentabilité entrepris dès le début de la crise sanitaire, le Groupe MEDIA 6 a su préserver, dans ce contexte particulier et inédit, un résultat opérationnel courant à l'équilibre.

Le résultat opérationnel intègre la dépréciation du goodwill du pôle Agencement pour -1,5 M€ et du pôle Asie pour -1,5 M€ suite aux travaux d'impairment test réalisés.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés, le Groupe MEDIA 6 enregistre une perte nette de (3,6) M€ contre un bénéfice de 2,6 M€ l'an dernier.



Une structure financière saine

Malgré la crise sanitaire, les flux de trésorerie liés à l'activité se sont élevés à 3,9 M€, grâce à une marge brute d'autofinancement toujours positive et à une réduction du BFR de 2,4 M€ (dont IMG +1.3M€).

Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sur la période ressortent à (20,1) M€ intégrant les décaissements liés à l'acquisition de la Société IMG.

Cette acquisition a été financée à hauteur de 16 M€ par emprunts bancaires. Le Groupe a, de plus, au cours de l'exercice, souscrit 6 M€ de prêts garantis par l'État (« PGE ») auprès de ses trois principaux partenaires bancaires pour renforcer sa trésorerie.

La trésorerie disponible du Groupe ressort ainsi à un niveau élevé de 26,7 M€ à la clôture de l'exercice. L'endettement financier net s'établit à 3,0 M€, impact IFRS16 inclus, pour des capitaux propres de 30,2 M€. Hors endettement IFRS16, la trésorerie nette ressort à 1,0 M€.

Cette situation financière saine permet au Groupe d'évoluer sereinement dans le contexte de crise. Il ne sera toutefois pas proposé de distribution de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale, le 30 mars prochain, pour les mêmes raisons de prudence qui ont présidé à nos décisions d'adaptation de notre seuil de rentabilité pendant cette crise sanitaire.



Réduction du capital social par annulation d'actions

Faisant usage de l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 mars 2020, le Conseil d'administration, réuni en date du 18 janvier 2021 sous la présidence de Monsieur Bernard Vasseur, a acté l'annulation de 168 750 actions propres rachetées, représentant 5,49% du capital.

Le capital social s'établit désormais à 9 220 000 € divisé en 2 881 250 actions de nominal 3,20 €.



Perspectives d'activité pour 2021

Les premiers mois de l'exercice 2020-2021 se déroulent dans un contexte sanitaire à nouveau pesant. Les mesures de confinement et de restrictions perdurent et continuent d'affecter l'activité et les investissements des clients. Au 1er trimestre, et probablement également sur le 2ème trimestre, la tendance devrait rester similaire à celle constatée sur la fin de l'exercice précèdent, en décroissance contenue.

Le 2nd semestre pourrait bénéficier d'une base de comparaison favorable mais la visibilité reste à ce jour très faible sur la date de reprise effective compte tenu de l'évolution incertaine de la pandémie. Le Groupe MEDIA 6 est prêt à renouer avec une activité plus soutenue dès que le contexte s'améliorera et reste vigilant sur la maitrise de ses charges opérationnelles, le seuil de rentabilité étant abaissé par rapport à l'exercice précédent, ce qui le rend relativement moins exposé qu'auparavant.







A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-matériaux :

PLV, temporaire et permanente

Mobilier commercial et agencement d'espaces de vente

avec des moyens de production à l'international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

