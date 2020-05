(Euronext Paris - Compartiment C)

Communiqué de Presse Paris, le 11 mai 2020,18h00

Exercice social du 1er octobre au 30 septembre

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2019 / 2020 (1) 2018 / 2019 Var. %

1er trimestre

Production

Services



2ème trimestre

Production

Services



18,6

14,9

3,7



16,8

14,0

2,8



18,0

14,7

3,3



18,9

16,2

2,7



+3,3%

+1,4%

+12,1%



-11,1%

-13,6%

+3,7%

TOTAL 1er semestre

Production

Services 35,4

28,9

6,5 36,9

30,9

6,0 -4,1%

-6,5%

+8,3%

(1) Chiffres d'affaires non audités

Au 2ème trimestre de l'exercice 2019/2020, le Groupe Média 6 affiche un chiffre d'affaires de 16,8 M€, en retrait de -11,1% comparé à l'an dernier. Ce repli reflète la baisse d'activité liée à la crise du Covid 19.

A l'issue du 1er semestre, le Groupe a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -4,1% à 35,4 M€. L‘intégration de la société canadienne Media 6 IMG a contribué positivement pour 2,4 M€ au chiffre d'affaires consolidé. A périmètre comparable, le montant du chiffre d'affaires est de 33,0 M€ (-10,6% par rapport à 2019).

Point sur le Covid 19

Le Groupe s'est organisé depuis la mi-mars pour permettre de répondre aux attentes de ses clients dans le respect des mesures barrières. Pendant cette période, les sites d'IMG en Amérique du Nord ont fermé plus tardivement à partir de début avril alors que les usines et bureaux de MEDIA 6 en Asie sont restés opérationnels avec toutes les mesures sanitaires utiles. En France, l'activité au siège social reprend en présentiel aujourd'hui ainsi que les usines avec toutes les mesures de distanciation et d'hygiène nécessaires. Les chantiers en cours vont reprendre progressivement.

Pour limiter l'impact de cette baisse d'activité, la société rappelle avoir eu recours pendant la période de confinement aux mesures gouvernementales de chômage partiel en France.

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 660 personnes et de 7 sites de production spécialisés.

