Paris, le 14 avril 2020,18h00

L'Assemblée Générale Mixte du 27 mars 2020 s'est tenue à huis clos, sous la présidence de Monsieur Bernard Vasseur, Président du Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées. L'Assemblée Générale a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019-2020 et reconduit notamment le mandat d'administrateur de Monsieur L. Frayssinet pour une durée de six ans.

Toutefois, compte tenu de la crise actuelle liée au COVID-19, il a été demandé de surseoir au détachement et à la mise en paiement du dividende voté (0,26€ par action).

L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil d'Administration pour décider de la date de versement de ce dividende dans un délai maximum de six mois à compter du jour de l'Assemblée Générale en fonction de l'évolution de la crise liée au Covid-19 et de l'impact sur l'activité de la Société.

La Société tiendra informée le marché de cette décision.

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 570 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.

