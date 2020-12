15/12/2020 - 18:00

MASTRAD ANNONCE :

Reprise très forte de la croissance de l'activité sur le semestre se terminant au 31 décembre 2020 (+80% anticipé à minima) et poursuite des développements sur les gammes connectées.

Lancement d'une nouvelle sonde sans fil longue portée (meat°it +).

Renforcement de la collaboration avec Whirpool Corporation.

Forte accélération de la croissance de l'activité sur le semestre en cours malgré le confinement : Croissance anticipée d'au moins +80%.

Paris, le 15 Décembre 2020 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce la signature d'un accord avec Whirlpool à l'occasion du lancement de sa sonde de cuisson meat-it+. Le management attend une croissance d'au moins 80% de son activité sur le semestre en cours

Renforcement de la gamme d'objets connectés avec le lancement d'une nouvelle gamme de sonde de cuisson sans fil (meat°it +)

Après avoir innové avec le développement de gammes de sondes intelligentes à destination du grand public pour se positionner comme un leader sur ce marché en forte progression, Mastrad lance une nouvelle sonde sans fil munie d'un répéteur de signal (meat°it+). Cette sonde permet de contrôler le temps de cuisson (préprogrammée ou personnalisée) des aliments (viandes, volailles, poissons) à distance (portée de 20-30 mètres) grâce une application mobile en bluetooth. Les 2 capteurs de la sonde meat°it+ mesurent la température à cœur, la vitesse de cuisson et donne une indication en temps réel du temps de cuisson restant en fonction de la vitesse de cuisson. Une alerte est envoyée par bluetooth dès la cuisson terminée. L'application développée par Mastrad permet de contrôler jusqu'à 4 sondes simultanément. L'ajout d'un répéteur amène une portée considérablement renforcée.

Ce lancement complète la gamme de sondes du Groupe qui devrait maintenant représenter près de 50% du Chiffre d'affaires sur le semestre en cours. Cette gamme est au cœur de la stratégie de développement de Mastrad avec des applications qui permettent d'élargir notre gamme de services auprès de la clientèle finale. Notons que le Groupe vient d'ailleurs de lancer la commercialisation d'une nouvelle gamme connectée : l'écosystème de rangement intelligent Store-eat (Store-eat.co). Enfin, rappelons que le Groupe a une politique de dépôt de brevets qui lui permet de défendre efficacement ses innovations.

Confirmation de notre accord de collaboration avec Whirlpool Corporation

Le succès commercial de nos sondes a permis de renforcer notre partenariat avec Whirlpool. En effet, après un premier accord avec Yummly (filiale de Whirlpool), Mastrad vient de signer avec Whirlpool Corp. un renforcement du premier accord de partenariat, et ce afin de développer une nouvelle génération de sonde de cuisson intelligente, qui s'est accompagné d'une prise de commande importante. Cet accord majeur pour Mastrad renforce la visibilité sur la croissance du chiffre d'affaires, et, confirme la compétence du Groupe dans le domaine des sondes connectées, et, plus généralement sur ses développements d'objets et d'applications connectées. »

Guidance sur le CA du semestre en cours : Croissance d'au moins 80%

Malgré un deuxième confinement au cours du semestre en cours, le fort développement de nos nouvelles gammes d'objets connectés et l'appétence renouvelée du consommateur pour la cuisine maison, ont généré un accroissement marqué de notre volume d'affaires. Ce qui nous amène à anticiper une croissance du chiffre d'affaires pour le semestre en cours d'au moins 80% par rapport au même semestre de l'année précédente (chiffre d'affaires N-1 de 2.54 M€), et nous rend optimiste sur l'activité du semestre suivant (clôture 30 juin 2021).

Compte tenu de la très forte hausse attendue de l'activité, nous anticipons une très sensible amélioration du résultat net du Groupe qui marquera un retour à l'équilibre sur le semestre en cours (clôture 31 décembre 2020).

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Le semestre en cours est l'illustration de la pertinence de notre stratégie de développement de gamme d'objets connectés qui me rend très confiant pour le développement de la société à moyen termes ».

