29/04/2020 - 19:00

MASTRAD ANNONCE :

Forte hausse du chiffre d'affaire du Groupe attendue au 4e trimestre de l'exercice se terminant au 30 Juin 2020,

Publication des résultats semestriels au 31 décembre 2019 décalée au 15 mai 2020,

Point sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités du Groupe

Paris, le 29 Avril 2020 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687),

Dans le contexte exceptionnel des évènements actuels, l'annonce de nos résultats du 1er semestre de l'exercice (au 31 décembre 2019), est reportée au 15 Mai 2020, pour la bonne finalisation des comptes consolidés semestriels dont la préparation est intervenue dans des conditions matérielles difficiles.

Les résultats devraient cependant présenter une amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent, même s'ils resteront négatifs à la suite des grèves de fin d'année ayant fortement impacté le commerce de détail.

Conformément aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement, toutes nos équipes sont aujourd'hui en télétravail, le chômage partiel ayant été mis en place, et une grande partie des charges réduites. Mastrad reprendra une activité normale dès que les autorités compétentes l'autoriseront.

Après un troisième trimestre (de janvier à mars 2020) très difficile marqué par des ruptures d'approvisionnement liées à la poursuite des grèves nationales, au blocage des dockers, et surtout par les difficultés de production liées à la pandémie en Chine, notre chiffre d'affaires groupe du 4e trimestre de l'exercice est attendu en forte hausse malgré l'impact du Covid-19.

En effet, si l'ensemble des chaines et des détaillants ont dû fermer leur porte suite aux mesures de confinement, nos livraisons récentes et prochaines de dizaines de milliers d'unités de sondes connectées à Whirlpool Corp, représentant plus de USD 1M sur le trimestre, ainsi que le carnet de commande déjà enregistré (+300% par rapport à N-1) et le commerce online, feront plus que compenser la baisse sur le 3ème trimestre se terminant le 31 Mars.

Aujourd'hui nos fournisseurs asiatiques sont redevenus opérationnels à plus de 80% de leur capacité, et notre chaîne logistique est de retour à la normale. Bien que les commandes de détaillants comme de particuliers soient très affectées actuellement, la sortie du plan de prévention sanitaire se profilant, les entrepôts rouvrent et les ventes devraient reprendre progressivement, surfant sur la tendance du fait maison mis à l'honneur pendant la période de confinement.

Nos efforts de R&D et marketing se poursuivent : nous lancerons à l'automne 2020, en France et à l'international, un écosystème innovant de contenants alimentaires intelligents, stor'eat, ainsi que notre nouvelle génération de sondes de température connectés meat°it X2.

Notre trésorerie est nécessairement tendue mais les augmentations de capital et émissions obligataires passées, le cash-flow généré sur les ventes B to B et l'attente d'une nouvelle ligne de financement garantie par l'état nous permettent la poursuite de nos efforts et de notre redressement.

Nous anticipons donc une nette amélioration de nos résultats sur l'exercice en cours ainsi qu'une forte hausse de notre chiffre d'affaires et de nos résultats pour les trimestres suivants si la situation sanitaire s'améliore progressivement.

Mastrad continuera à communiquer toute évolution significative liée notamment à la pandémie de COVID-19.

Prochaine communication : 15 Mai 2020 à 18h : Publication des résultats S1

18 Mai 2020 à 18h : Conférence téléphonique à destination des actionnaires et investisseurs. Merci d'envoyer un message à l'adresse suivante : investisseurs@mastrad.fr, nous vous ferons parvenir les modalités pour participer à cette conférence.

Conseil de la Société - Listing Sponsor

ALLEGRA FINANCE

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 25 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 - Mnémo : ALMAS

CONTACTS

Mastrad Thibault Houelleu - Directeur général délégué

Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr