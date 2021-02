09/02/2021 - 18:00

Communiqué de Presse Paris, 9 février 2021 - 18h

Nomination d'Andrew Vile pour déployer aux Etats-Unis

l'offre Madvertise et Sync

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, poursuit son développement commercial à l'international et s'appuie sur son rapprochement avec SYNC pour initier un nouveau territoire. Andrew Vile qui a rejoint l'équipe US de son partenaire en tant que Sales Manager, aura pour mission de commercialiser auprès des agences médias l'offre commune de SYNC et Madvertise aux États-Unis.

L'offre SYNC, déjà disponible depuis un an sur le territoire américain au travers de sa plateforme de reconnaissance des publicités TV compatible avec tous les réseaux de diffusion, a su conquérir, après des tests concluants, des acteurs majeurs aux USA. Cette offre, qui réalise des performances remarquables avec une augmentation de 300 à 500 % des taux de clic, va ainsi être renforcée et bénéficier de toutes les expertises de Madvertise en matière de publicité mobile ciblée.

Andrew Vile, riche de plus de 8 ans d'expérience en marketing et publicité au sein d'entreprises telles que Yelp.com, NetElixir Inc. ou encore Brightedge, saura par son expertise en vente stratégique, sa connaissance des agences médias et sa motivation, déployer les solutions et développer des relations clients et prospects aux USA.

« Madvertise est heureux de poser ses premiers pas sur le sol américain aux côtés de SYNC. Avec le profil d'Andrew, nous ne pouvions rêver meilleur commercial pour promouvoir la pertinence de notre plateforme. Respectueuse des utilisateurs et à l'efficacité redoutable, nous sommes confiants quant au fait que de nombreux acteurs rejoignent le mouvement de la publicité ciblée et vertueuse. » affirme François Roloff, PDG de Madvertise.

« SYNC va pouvoir développer sa présence aux US et faire bénéficier aux deux sociétés, comme déjà en France, des synergies importantes qu'elles s'apportent. D'autres pays sont en cours de déploiement et devraient assurer une progression importante des revenus. » précise Damien Bachelot PDG de SYNC.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

[email protected]

A propos de SYNC

SYNC est une deep tech française qui propose les formats publicitaires des nouveaux usages du mobile, innovants, synchronisés avec la télévision et la radio. La publicité est enrichie grâce à une solution ouverte de pré-chargement dynamique et synchronisée grâce à une technologie brevetée par SYNC.

Trois offres complémentaires ont été développées pour répondre à tous les besoins :

• SYNC DISPLAY affiche des formats publicitaires riches sur des appareils mobiles synchronisés avec le téléviseur. Il s'agit d'un nouvel inventaire publicitaire pour les annonceurs et les agences, avec des revenus supplémentaires pour les fournisseurs d'applications.

• SYNC ACTIVATE permet d'optimiser les campagnes avec mots clés grâce à la synchronisation télévisuelle en temps réel, non seulement avec Google, également avec Facebook et d'autres plateformes numériques.

• SYNC ENGAGE fournit aux groupes de médias la solution multi écrans d'accompagnement interactif en marque blanche la plus largement utilisée. Les clients conquis comprennent les plus grandes entreprises de médias du monde comme Disney, Endemol, NBC, NFL, Yahoo ou encore Sony.

www.sync.tv

https://twitter.com/synctv

https://fr.linkedin.com/company/sync-sas

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.