Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité mobile, devient le partenaire de monétisation de Geev, l'application numéro 1 du réflexe anti-gaspillage par le don, afin de commercialiser ses audiences mobiles (applications mobiles et tablettes).

Avec près de 75% de son audience numérique consommée sur le petit écran, plus d'un million d'utilisateurs mensuels, Geev est l'application de référence en France de don d'objets et de nourriture entre particuliers. Que ce soit pour donner une seconde vie à ses objets ou lutter contre le gaspillage alimentaire, l'application démocratise le don en le rendant accessible partout et à tout moment en quelques clics.

L'intégration la solution de monétisation propriétaire Bluestack de Madvertise au sein de l'application Geev permettra de proposer aux annonceurs un environnement publicitaire premium et brand safe. Les formats intégrés, avec plus de 80% de visibilité, permettront aux marques d'avoir un impact fort sur une audience socialement engagée, annonciateur de belles campagnes en perspective.

Le partenariat entre Geev et Madvertise concerne la commercialisation des espaces publicitaires en achats directs, opérations spéciales ou encore en programmatique.

« La solution de monétisation BlueStack de Madvertise a parfaitement répondu aux besoins de Geev, permettant de pouvoir gérer des partenariats en direct, tous les leviers programmatiques ou encore une solution de médiation, le tout regroupé en une seule interface et technologie », commente Gonzague de La Tournelle, Directeur Général de Madvertise.

Pour sa part, Hakim Baka, co-fondateur et CEO de Geev, déclare : « Ce partenariat avec Madvertise va nous permettre d'accélérer la monétisation de nos audiences tout en proposant la meilleure expérience publicitaire qui soit à nos utilisateurs et aux annonceurs. »

A PROPOS DE GEEV

Crée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc, Geev est l'application de référence en France de don d'objets et de nourriture entre particuliers. A travers son application, Geev permet aux utilisateurs, les « Geevers », de donner et de récupérer des objets ou de la nourriture autour de chez eux de manière simple, ludique et gratuite. Comptant déjà plus de 2 million d'utilisateurs, Geev a permis de donner une seconde vie à plus de 3,5 millions de produits. Présente en France et au Canada, l'application Geev et ambitionne aujourd'hui de démocratiser le don entre particuliers à l'international.

Plus d'information sur www.geev.com

A PROPOS DE MADVERTISE

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

More Information on www.madvertise.com

