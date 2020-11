15/11/2020 - 19:00

DÉBUT DE REPRISE DANS UN CONTEXTE TOUJOURS MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 7,04 M€ AU T3 2020 EN BAISSE DE -23,9% (VS -36,7% AU T2 2020)

Données consolidées en M€* T3 2019 T3 2020 D 9 mois 2019 9 mois 2020 D Chiffre d'affaires 9,24 7,04 - 23,9% 31,39 22,00 -29,9%

(Données consolidées non auditées)

Depuis le début du 3ème trimestre 2020, l'activité du groupe M2i a connu un début de reprise même si elle reste mesurée et toujours marquée par la crise sanitaire. Pendant cette période de déconfinement, M2i a pu reprendre, en partie, ses formations en présentiel tout en maintenant un niveau élevé de cours en distanciel. L'activité du groupe a ainsi enregistré un chiffre d'affaires au 3ème trimestre de 7,04 M€ toujours en recul avec une baisse de -23,9% (incluant un mois d'août très faible, en baisse de -44%) mais, en nette amélioration par rapport à la chute de -36,7% des facturations constatées au 2ème trimestre 2020.

PERSPECTIVES

L'arrivée de la seconde vague du Covid-19 et le début du nouveau confinement pourraient ralentir la reprise d'activité constatée par M2i depuis le mois de septembre. Toutefois, fort de ses solutions technologiques et pédagogiques qui permettent à ses clients de suivre ses cursus de formation à distance, M2i estime, à ce stade, que l'impact de ce nouvel épisode sanitaire devrait être bien inférieur sur ses ventes comparé à celui du premier confinement.

