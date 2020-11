13/11/2020 - 15:00

HLD Europe, la société de participation dirigée par Cédric Château et Jean-Bernard Lafonta, a émis avec succès un emprunt obligataire sous format Euro PP de 64M€ au taux de 3.85% et de maturité 2026 auprès d'une dizaine d'investisseurs institutionnels européens de premier plan.

Le produit de cette émission, qui s'inscrit dans un programme total de 100M€, est principalement destiné à financer la stratégie d'acquisitions de la société.

C'est la 5ème émission obligataire d'HLD Europe, qui est présent sur le marché Euro PP depuis 2016. La société qui avait procédé en mai dernier au remboursement anticipé des obligations 2021 pour un montant de 40M€, dispose désormais de 184M€ d'obligations en circulation.

Les obligations sont négociables à la Bourse de Luxembourg. Code ISIN : XS2230261336

Midcap Partners était en charge du placement des obligations.

Midcap Partners confirme sa capacité de placement et stratégie d'accompagnement global des problématiques de financement bas et haut de bilan des Small & Mid Caps. A travers ses bureaux de Paris et Londres, Midcap Partners offre aux émetteurs une couverture exhaustives des investisseurs européens tant en actions qu'en obligations.

Anne Canel, Administrateur Délégué de HLD Europe : « Nous sommes très heureux de voir une nouvelle fois des institutionnels de premier plan souscrire à cette émission 2026. Ce financement, en sus des engagements de nos actionnaires d'accompagner HLD à hauteur de 400M€ en capitaux propres additionnels, nous donne les moyens d'assurer nos objectifs ambitieux d'investissements et de développement. L'accompagnement de Fundamental Partners et de Midcap Partners nous a permis de structurer ce financement dans d'excellentes conditions. Le programme de 100M€ 2026 apporte à HLD la flexibilité de compléter cette émission selon ses besoins. ».

Charles-Henri Berbain, Président de Midcap Partners : « Les investisseurs ont été sensibles à la qualité de crédit de HLD, son actionnariat, la diversité des secteurs dans lesquels HLD est présent et à son track record impressionnant avec notamment la cession de Filorga. Midcap Partners démontre ainsi sa capacité de placement sur le marché obligataire avec une émission souscrite par des fonds de dette privée, assureurs, mutuelles, et ce dans un contexte économique mouvementé. »

A propos de HLD Europe

HLD est une société d'investissement fondé en 2010 par de grands noms d'entrepreneurs français, parmi lesquels Messieurs Decaux, Dentressangle et Bébéar. Avec près de 1Md€ de capitaux propres, HLD investit dans le capital d'entreprises européennes de tous secteurs d'activité. Cette prise de participation sans contrainte de durée permettant de soutenir des entrepreneurs porteurs de projets de développement. HLD investit dans les entreprises via des montants en fonds propres allant de 10 à 250M€, sans horizon de temps prédéfini, et met à la disposition de ses participations son expertise stratégique, financière et ses réseaux relationnels. HLD Europe détient aujourd'hui une douzaine de participation dans des secteurs en fortes croissances.



A propos de MIDCAP PARTNERS

Midcap Partners est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé et exécuté plus de 60 opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 4Mds d'euros en fonds propres et en instruments de dette. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth.

Contacts presse : Anastasiya SAPAYEVA, Ghita FARAGE

01 55 04 04 40 / [email protected]