30/04/2020 - 18:00

Résultats 2019

Un chiffre d'affaires en progression de 8%

Une marge en brute en progression par rapport au premier semestre

Compte de Résultat Consolidé en K€ 2019 2018 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 12 118 11 243 875 7,8% Coût d'achat des produits vendus 9 130 7 785 1 345 17,3% Marge brute 2 987 3 458 -470 -13,6% Taux de Marge Brute 24,7% 30,8% -6,1% NS Autres produits (reprises provisions et transferts) 176 154 21 NS Charges d'exploitation 3 062 3 101 -40 -1,3% Résultat d'exploitation 101 510 -409 -80% Résultat financier -12 7 -19 NS Résultat courant 89 517 -428 NS Résultat exceptionnel & IS -68 4 -72 NS Résultat net Consolidé 21 521 -500 NS

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 30 avril 2020, les procédures d'audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification ont été émis le 30 avril 2020.

Le Chiffre d'affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en augmentation de 8 % par rapport à 2018.

La marge brute du Groupe baisse de 0,3 M€ sur l'année et le taux de marge ressort à 25%. La marge du second semestre 2019 marque une légère progression par rapport au premier semestre 2019 avec un taux de marge de 25 % contre 24 %. Les charges opérationnelles sont globalement stables et le résultat d'exploitation sur l'exercice s'établit à + 0,1 M€ marquant ainsi un rétablissement de la rentabilité sur le second semestre. Le résultat net consolidé du Groupe sur l'année s'établit à l'équilibre alors que le premier semestre s'était soldé par une perte de 0,3 M€.

Situation financière et bilancielle

Les principaux éléments des soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

BILAN ACTIF en Keuros 31/12/2019 31/12/2018 VAR° VAR° % Actif immobilisé 207 425 -218 -51% Stock 2 052 2 070 -18 -1% Créances clients 1 412 2 604 -1 192 -46% Autres créances et comptes de régul 982 1 158 -176 -15% Disponibilités 2 773 3 125 -352 -11% Total Actif 7 425 9 382 -1 956 -21% BILAN PASSIF en Keuros 31/12/2019 31/12/2018 VAR° VAR° % Capitaux propres hors résultat 5 512 4 991 521 10% Résultat net consolidé 21 521 -500 N/A Prov° Risques & Charges 51 186 -135 -72% Emprunts et découverts 432 471 -39 -8% Dettes fournisseurs 264 727 -462 -64% Autres dettes et comptes de régularisation 1 145 2 485 -1 341 -54% Total Passif 7 425 9 382 -1 956 -21%

La principale variation au bilan concerne la réduction des créances clients liées à un chiffre d'affaires moins important sur les derniers mois de la période par rapport à fin 2018. Le solde des dettes fournisseur est également en baisse à la clôture 2019. De plus la société a fortement réduit le recours au factoring ce qui a réduit les autres dettes.

La trésorerie nette[1] s'établit à 2,8 M€ au 31/12/2019, en baisse de 0,4 M€ sur l'exercice et résultant principalement de l'augmentation du besoin en fonds de roulement de 0,5 M€ liée à la réduction des dettes envers les fournisseurs.

Chiffre d'affaires Q1 2020

Chiffre d'affaires consolidé en M€ Q1 2020 Q1 2019 Variation Variation en % LOGIC INSTRUMENT 2,0 2,8 - 0.8 -28%

Le chiffre d'affaires de LOGIC INSTRUMENT est en baisse de 28 % par rapport au premier trimestre 2019 impacté sur le mois de mars par la crise du Covid-19.

Perspectives 2020

Comme la plupart des entreprises, LOGIC INSTRUMENT est confronté à la crise du COVID19 qui a impacté son activité du premier trimestre.

Le groupe met actuellement en œuvre toutes les mesures afin de protéger ses collaborateurs tout en poursuivant son activité auprès des clients dans les meilleures conditions possibles. Il est cependant difficile d'estimer à ce stade l'impact de la crise avec une activité fortement dépendante des approvisionnements de produits en provenance Asie. A cette date ces approvisionnements sont en voie d'amélioration mais les flux logistiques et opérationnels sur la France et l'Europe restent fortement perturbés.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

[1] Disponibilités moins découverts bancaires