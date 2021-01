18/01/2021 - 18:00

Un second écoquartier intergénérationnel confié à LCB dans la région du Grand Est

Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB) est heureux d'annoncer l'acquisition sur la Commune des Forges de 6000m2 afin qu'elle réalise un nouvel écoquartier intergénérationnel contribuant ainsi à la réhabilitation du centre-ville. Le projet d'un montant estimé aux alentours de 7 M€ s'inscrit pleinement dans la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.

Un écoquartier intergénérationnel pour réhabiliter le centre-ville des Forges

Après avoir inauguré en décembre dernier le lancement de l'écoquartier d'Epinal, la société démarre un nouveau projet d'envergure : réhabiliter le centre-ville des Forges en région Grand Est par la construction d'un nouvel écoquartier intergénérationnel.

Comprenant une quarantaine de logements, le programme se déploiera autour de trois immeubles. Une première construction de 14 logements T3 destinés aux primo-accédants avec balcons, ascenseurs et jardins sera érigée à la place d'anciens bâtiments (une veille ferme, une carrosserie désaffectée et un terrain vague). Plusieurs commerces feront partie du programme.

L'actuelle maison communale sera remplacée par un nouvel immeuble intégrant 4 cellules commerciales au rez-de-chaussée ainsi que 6 logements T4, pour des familles au premier étage. Ce bâtiment sera le point de départ d'une coulée verte longeant la cour de l'école et menant à la mairie avec des jardins partagés avec les seniors. Une nouvelle salle multigénérationnelle sera construite et accessible aux résidents et aux associations.

La coulée verte (à proximité du rond-point de la rue des Curtilles) s'achèvera par un immeuble de 10 appartements T3 pour les seniors avec jardins, balcons et accès PMR par ascenseurs.

Un ensemble immobilier ancré dans la démarche environnementale RE 2020

Ce nouveau programme immobilier répond en tous points aux objectifs édictés par la RE 2020 à savoir diminuer l'impact carbone des bâtiments, poursuivre l'amélioration de leur performance énergétique et en garantir la fraicheur pendant les périodes de fortes chaleurs.

A l'instar de l'écoquartier en cours de réalisation à Epinal, ce second écoquartier mettra à l'honneur des immeubles privilégiant le bois et un grand nombre d'espaces végétalisés dont une coulée verte et des jardins partagés.

Le projet prévoit par ailleurs la déconstruction de la carrosserie, d'une ferme et de la maison communale avec tri, réemploi et valorisation des matières des anciens matériaux sains des anciens batîments.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020 : mardi 2 février 2021 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€ en hausse de 70% par rapport à 2018, pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts:

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

[email protected]

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

[email protected]

06 16 93 54 86