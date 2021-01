28/01/2021 - 17:45

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 ÈME TRIMESTRE DE 227,8 M€ EN HAUSSE DE +51,3% (+27,1% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

REVUE À LA HAUSSE DES OBJECTIFS 2020-2021 : CA ATTENDU AUTOUR DE 700 M€ AVEC UN EBE PROCHE DE 60 M€

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Au 3ème trimestre de son exercice 2020-2021, le Groupe LDLC a poursuivi sa trajectoire de forte croissance avec un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 50%. L'ensemble des activités du Groupe continue de bénéficier des dynamiques favorables que nous observons depuis la sortie du 1er confinement et d'une période de fin d'année particulièrement propice au e-commerce.

Cette performance record, pour un 3ème trimestre et sur neuf mois, témoigne de la demande forte et pérenne des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech. Avec des tendances de marché toujours solides, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats en forte hausse sur l'exercice 2020-2021 et vise désormais un chiffre d'affaires autour de 700 M€ pour un excédent brut d'exploitation proche de 60 M€. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. en % Chiffre d'affaires T1 149,1 103,7 +43,7% Chiffre d'affaires T2 165,2 118,3 +39,6% Chiffre d'affaires T3 227,8 150,6 +51,3% Cumul 9 mois 542,1 372,6 +45,5%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-2021 s'établit à 207,2 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 490,0 M€.

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-2021 : 227,8 M€ (+51,3% dont +27,1% à périmètre constant) porté par la croissance de l'ensemble des activités du Groupe

Sur le trimestre écoulé, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 164,8 M€ en hausse de +67,3% (+30,3% à périmètre constant) soutenue par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech. La très forte croissance des enseignes en ligne se poursuit, avec une activité particulièrement soutenue sur la période de fin d'année. Dans cette même tendance, les revenus des boutiques LDLC atteignent 26,6 M€, en progression de +26,2%.

Les activités BtoB affichent une croissance de +19,0% avec un chiffre d'affaires de 59,3 M€ au 3ème trimestre 2020-2021 contre 49,8 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Les autres activités poursuivent également leur progression sur la période à 3,7 M€ (+68,3%), contre 2,2 M€ un an plus tôt avec la performance notable de L'Armoire de Bébé dans l'univers de la puériculture, dont le chiffre d'affaires trimestriel a presque triplé à 2,5 M€ (+188%).

Chiffre d'affaires à 9 mois record de 542,1 M€ (+45,5% en publié, +23,5% à périmètre constant)

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 542,1 M€, en hausse de 45,5%, d'ores et déjà supérieur à celui réalisé sur la totalité de l'exercice 2019-2020 (493,4 M€).

Cette évolution record traduit la forte accélération des activités BtoC online depuis le début de l'exercice, la contribution de Top Achat acquis en avril 2020, les bonnes tendances enregistrées par les boutiques LDLC et les activités BtoB depuis la fin de la première période de confinement.

Sur les neuf premiers mois, les activités BtoC progressent de +64,6% (+30,6% à périmètre constant) avec un chiffre d'affaires de 397,2 M€, contre 241,4 M€ sur la même période l'an dernier. Les revenus du réseau de boutiques LDLC (55 magasins LDLC en France au 31 décembre 2020) sont en hausse de +17,4%, pour atteindre 61,6 M€.

Avec la forte reprise des activités BtoB depuis le 2ème trimestre 2020-2021 (3ème trimestre calendaire), le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois s'établit à 135,8 M€, en progression de +8,3% (contre +0,7% à l'issue du 1er semestre).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires cumulé à fin décembre de 9,2 M€, contre 5,8 M€ sur la même période en 2019-2020. Depuis le début de l'exercice, L'Armoire de Bébé connaît un formidable essor, avec l'accroissement notable de sa notoriété en ligne et l'ouverture d'une seconde boutique située en région parisienne. L'Armoire de Bébé réalise un chiffre d'affaires sur neuf mois de 6,0 M€, en croissance de +164%.

Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020-2021

Pour rappel, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2020-2021 (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

25ème anniversaire du Groupe LDLC et innovation sociale

Le 25 janvier 2021 a marqué le 25ème anniversaire du Groupe LDLC fondé par Laurent de la Clergerie. Cette étape célèbre les valeurs d'engagement, de passion, de proximité et d'innovation qui animent quotidiennement les 1 000 collaborateurs du Groupe et ont fait son succès.

Cette date marque également, pour les salariés de la société Groupe LDLC, le passage à la semaine de 4 jours, sur un format de 32h travaillées. Cette mesure s'inscrit dans la démarche volontariste du Groupe, et de son fondateur, d'assurer le bien-être au travail de ses employés. Ces 18 derniers mois, le Groupe a mis en place une série de mesures destinées à développer le management collaboratif et à repenser les schémas mentaux pour toujours plus de sérénité.

Sur cette lancée d'innovation sociale, Anikop, éditeur de logiciels de gestion d'entreprise et filiale du Groupe LDLC, a décidé de révolutionner les congés de ses salariés, en mettant en place dès le 1er janvier 2021, des congés illimités, rebaptisés « congés libérés ».

Objectifs annuels

Depuis le début de l'exercice, le Groupe observe une dynamique de croissance forte et durable sur ses marchés, portée par une hausse du taux d'équipement dans les foyers et dans les entreprises pour répondre aux nouveaux usages numériques.

Avec son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre, le Groupe LDLC tire parti de cette dynamique de marché favorable et est confiant dans sa capacité à poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021.

Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC relève une nouvelle fois ses objectifs pour l'exercice en cours, avec désormais un chiffre d'affaires visé autour de 700 M€, un excédent brut d'exploitation proche de 60 M€ et un endettement net négatif.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

