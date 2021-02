08/02/2021 - 18:15

Kumulus Vape dans le TOP 500 des « Champions de la croissance » pour la deuxième année consécutive 26ème place dans le classement général (+11 places) 2 ème dans le secteur commerce de détail Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », s'impose une nouvelle fois dans le palmarès des « Champions de la Croissance » 2021 établi par le journal Les Echos, en partenariat avec Statista. Pour cette 5ème édition, se sont plus de 10 000 candidatures qui ont été analysées afin de distinguer les 500 entreprises françaises les plus dynamiques en termes de croissance entre 2016 et 2019. Le classement a été publié vendredi 5 février 2021 dans le magazine Les Echos Week-End. Sur la période, Kumulus Vape affiche une progression de son chiffre d'affaires de plus de 653%, lui permettant de se classer à la 26ème place du classement toutes catégories confondues. C'est encore mieux que l'an passé où Kumulus Vape s'était déjà illustré par ses performances avec une 37ème place qui soulignait déjà sa trajectoire de croissance remarquable. Cette année, Kumulus Vape se distingue également dans la catégorie commerce de détail avec une entrée en 2 ème place du classement. Sur son territoire, la société se hisse à la 4 ème place pour la région Auvergne Rhône-Alpes. « En moins de 10 ans, nous avons bâti un modèle de croissance solide et durable, distingué cette année encore par un journal économique de premier plan. C'est une grande fierté qui récompense tout le travail accompli par nos équipes et la reconnaissance croissante acquise sur notre marché grâce à la confiance de nos clients. L'année 2020 s'annonce historique, et pour 2021, nous sommes déjà mobilisés sur de nouvelles ambitions. Pour Kumulus Vape, l'aventure ne fait que commencer ! » déclare Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape. Prochain rendez-vous Chiffre d'affaires 2020 : le 16 février 2021 après Bourse