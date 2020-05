11/05/2020 - 18:10

Mise à disposition des états financiers 2019

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public un document relatif aux états financiers de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce document peut être consulté sur le site Internet de Kumulus Vape - www.kumulusvape.fr - dans la rubrique Investisseurs.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier semestre 2020

Le 30 juillet 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

La Société Kumulus Vape a vu le jour en 2012. Elle fait figure de véritable pionnier européen de la cigarette électronique. Avec son site e-commerce (kumulusvape.fr), et sa plateforme dédiée aux magasins spécialisés de cigarette électronique (kmls.fr), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Avec plus de 6500 références à son catalogue, l'entreprise répond aux besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques d'eliquide français réputées comme Revolute ou Petit Nuage. Kumulus Vape est basée à Corbas, au sein de la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 27 salariés.

Contacts