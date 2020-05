07/05/2020 - 17:45

Chiffre d'affaires

du premier trimestre 2020 :

4,3 M€, en hausse de 98%

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 (janvier à mars).

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « Malgré la crise exceptionnelle, la croissance est au rendez-vous sur ce premier trimestre, avec un quasi doublement de notre chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2019. Cette solide performance confirme les bénéfices des actions mises en œuvre pour assurer la montée en puissance de notre modèle tant auprès de nos clients particuliers que professionnels. Ainsi, malgré un contexte défavorable, nous maintenons le cap avec des perspectives de croissance toujours soutenues pour les prochains mois. »

Accélération auprès des professionnels, forte progression des ventes aux particuliers

Au titre du premier trimestre 2020, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de plus de 4,3 millions d'euros, en progression de 98% par rapport à la même période de 2019. Cette croissance est totalement organique. Sur le seul premier trimestre, la société dégage ainsi un chiffre d'affaires représentant plus de 40% de celui réalisé sur l'ensemble de l'année précédente.

Les ventes réalisées sur le marché BtoB (vente aux boutiques spécialisées) restent au cœur de cette excellente performance avec un chiffre d'affaires de plus de 3,6 M€, en hausse de près de 133%. Les ventes en ligne aux particuliers affichent également une progression solide avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 16% à 690 K€ (16% du chiffre d'affaires total de la période), ce qui impacte favorablement les marges de l'entreprise.

Croissance toujours solide en avril

Comme évoqué dans la publication du 30 avril 2020, Kumulus Vape a réagi rapidement afin d'assurer la continuité de son activité et la qualité de service due à ses clients, tout en préservant la santé des équipes.

Grâce à ces décisions, la société continue à dégager une croissance solide sur le mois d'avril. Sur le marché BtoC, les mesures de confinement se sont traduites par un afflux de commandes. Sur l'activité BtoB, l'activité affiche un ralentissement mais résiste bien, de nombreux magasins de cigarettes électroniques restant ouverts car figurant dans la liste des commerces d'intérêt public.

Au regard de ces évolutions, Kumulus Vape aborde ainsi les prochains mois avec confiance, fort de la résilience de son modèle et de la totale mobilisation de ses équipes dans cette période exceptionnelle.

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec son site e-commerce (kumulusvape.fr), et sa plateforme dédiée aux magasins spécialisés de cigarette électronique (kmls.fr), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Comptant plus de 6500 références au catalogue, l'entreprise satisfait les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques d'eliquide français comme D'Lice. Kumulus Vape est basé à Corbas, au sein de la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 27 salariés.

